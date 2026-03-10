No, las “tarjetas cuánticas” no sirven para curar enfermedades: son un fraude, según los expertos

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

Videos virales en TikTok promocionan las llamadas tarjetas cuánticas, un tipo de amuleto que supuestamente servirían para curar enfermedades. Eso es falso.

Varios expertos advierten que se trata de un fraude. Ninguna autoridad médica reconocida respalda su uso ni los efectos que se les atribuyen.

Este tipo de dispositivos emplean términos de física cuántica para respaldar beneficios que no han sido comprobados científicamente. Así lo indican varios expertos, que aseguran que pueden representar un riesgo si personas enfermas los utilizan en lugar de seguir tratamientos médicos con evidencia.

Por Isabel Rubio

Circulan videos virales en TikTok que promocionan las tarjetas cuánticas. Se trata de una especie de amuleto que, según afirman los videos sin pruebas, servirían para curar enfermedades. En realidad, eso es falso. Varios expertos aseguraron que este tipo de dispositivos son un fraude.

Las tarjetas cuánticas son productos físicos que, según los videos virales, supuestamente pueden “armonizar energías” a través de supuestos principios cuánticos. Según varios contenidos, estos dispositivos tienen minerales y microcomponentes que supuestamente emiten una frecuencia vibratoria constante capaz de interactuar con el “campo energético” del cuerpo.

El producto, que se puede comprar en Internet y cuyo precio en algunos casos supera los 100 dólares, se promociona como si fuera capaz de mejorar la salud física y mental. Mientras que algunos contenidos se refieren a esta tarjeta como la “medicina del futuro”, otros aseguran que sirve para “ayudarte a sanar”, conseguir beneficios en “el insomnio, depresión, cicatrización de heridas, rendimiento físico, cansancio, fibromialgia, diabetes, cefaelas y migrañas” e incluso “curar enfermedades que consideramos incurables”.

En realidad, no existen evidencias de que las tarjetas cuánticas sirvan para sanar enfermedades. Ni la FDA, encargada del control de medicamentos, ni ninguna autoridad médica reconocida recomienda su uso ni respalda sus supuestos efectos.

La investigación sobre aplicaciones de la física cuántica y la computación cuántica en medicina se centra en áreas como el diagnóstico precoz, el análisis de datos biomédicos, el desarrollo de fármacos y la optimización de tratamientos, pero no en dispositivos como “tarjetas cuánticas” para curar enfermedades.

“Cuida tu dinero y no te dejes engañar”, advirtió el ingeniero bioquímico Rafa Carbajal al referirse a las tarjetas cuánticas. El experto asegura que se trata de un fraude: “Detrás de estas afirmaciones no hay ninguna fuente científica confiable ni explicación clara”.

Según Carbajal, la confusión surge de la mala interpretación de algunos conceptos de física, especialmente de la física cuántica, y de la idea errónea de que las reglas que aplican a nivel subatómico también se aplican directamente al cuerpo humano.

Los dispositivos de ‘sanación cuántica’ son un fraude, según los expertos

Las tarjetas cuánticas son una especie de amuleto que aplica los principios de la sanación cuántica. Carla Hermann, doctora en Física de la Universidad de Chile, explicó al portal BioBioChile que la sanación cuántica “no sigue la metodología científica ni se respalda en estudios revisados por pares”.

La comunidad científica considera “demenciales” y “totalmente incorrectas” las terapias de sanación cuántica, según contó la experta en Física Aplicada Isabel Abril a la cadena española Ser. “No se puede opinar de la ciencia, sino que la ciencia se demuestra. En este caso, no se ha demostrado que sirva absolutamente para nada”, señala.

Hay quienes están haciendo negocio con estas prácticas, como destacó la experta. Según la experta, existen varios dispositivos “que supuestamente son de alta tecnología” y prometen mejorar el bienestar o curar enfermedades. “Todo esto es mentira, hay que decirlo con las palabras claras”, aseguró.

Como señaló Abril, estos dispositivos no solo son un fraude, sino que representan un riesgo real, ya que personas enfermas podrían recurrir a ellos en lugar de buscar tratamientos médicos con evidencia científica y poner su salud en peligro.

