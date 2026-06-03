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Former 60 Minutes correspondent doesn't have much confidence in show's future

NPR | By Tyler Bartlam,
Scott DetrowSarah Handel
Published June 3, 2026 at 3:51 PM EDT

NPR's Scott Detrow talks with Steve Kroft about the firing of "60 Minutes" correspondent Scott Pelley. Kroft was a correspondent on the CBS show for 30 seasons.

Copyright 2026 NPR
Tyler Bartlam
[Copyright 2024 NPR]
Scott Detrow
Scott Detrow is a White House correspondent for NPR and co-hosts the NPR Politics Podcast.
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Sarah Handel
[Copyright 2024 NPR]
See stories by Sarah Handel

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate