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Jill Biden on why she was 'overwhelmed' when her husband left the 2024 race

NPR | By Tyler Bartlam,
Scott DetrowNatalie WinstonAshley Brown
Published June 4, 2026 at 4:12 PM EDT

Former first lady Jill Biden reflects on the end of her husband's 2024 campaign and her time in the White House with NPR's Scott Detrow, which she details in her new memoir, View From the East Wing.

Copyright 2026 NPR
Tyler Bartlam
[Copyright 2024 NPR]
Scott Detrow
Scott Detrow is a White House correspondent for NPR and co-hosts the NPR Politics Podcast.
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Natalie Winston
Natalie Winston is the Executive Producer of All Things Considered on the weekends. She has led the show through coverage of the Pittsburgh synagogue shooting and many other breaking news events. She also led a remote team for a weekend of coverage from Puerto Rico at the start of the 2018 hurricane season.
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Ashley Brown
Ashley Brown is a senior editor for All Things Considered.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate