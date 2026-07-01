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Victor Willis, former voice of The Village People and co-writer of 'Y.M.C.A.,' has died

NPR | By Felix Contreras
Published July 1, 2026 at 4:30 PM EDT

Vocalist Victor Willis, the former lead singer of the disco band The Village people, has died. He was not only the front man but he also co authored several of the group's hits.

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Felix Contreras
Felix Contreras is co-creator and host of Alt.Latino, NPR's pioneering radio show and podcast celebrating Latin music and culture since 2010.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate