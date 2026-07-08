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Former interior secretary Deb Haaland talks about her new memoir, 'A Voice Like Mine'

NPR | By A Martínez
Published July 8, 2026 at 4:53 AM EDT

NPR's A Martínez speaks with former interior secretary and Democratic congresswoman from New Mexico, Deb Haaland, about her new memoir "A Voice Like Mine."

Copyright 2026 NPR
A Martínez
A Martínez is one of the hosts of Morning Edition and Up First. He came to NPR in 2021 and is based out of NPR West.

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate