© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

What a single blueberry bush teaches us about climate change

NPR | By BIANCA GARCIA
Published July 11, 2026 at 7:43 AM EDT

The nation's oldest continuously operated weather observatory in Milton, Massachusetts, keeps track of a surprising climate indicator: the date the first blueberry ripens.

Copyright 2026 NPR
Tags
NPR Climate Change
BIANCA GARCIA

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content
  • Banners of former President George Washington and President Donald Trump hang above an entrance to the Department of the Interior, Thursday, June 25, 2026, in Washington.
    Trump administration rolls back a key protection for imperiled wildlife
    The Associated Press
    The Trump administration finalized a rule Friday that changes how agencies enforce the Endangered Species Act. The administration narrowed the definition of "harm" under the landmark law.
  • Colorado's extraordinary fire year
    Molly Cruse
    In Colorado, hundreds of homes have been destroyed, tens of thousands of people evacuated and three wildland firefighters killed in the line of duty. The state is likely in for weeks of extreme fire.
  • How much water do AI data centers use?
    Here & Now Newsroom
    Most Americans oppose the construction of artificial intelligence data centers, in part because they require a lot of water to cool down servers that generate heat. But how much water do they really use, especially when compared to agriculture?