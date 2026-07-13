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Residents of historic North Nashville see redistricting as a new attempt at division

NPR | By Marianna Bacallao
Published July 13, 2026 at 4:50 PM EDT

The redistricting carried out by Tennessee lawmakers divides a community of Black voters along the same line as highway split them up 60 years ago and they say it weakens their power once again.

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Marianna Bacallao

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate