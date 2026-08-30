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Noel Godin, who made powerful people nervous around cream pies, dies at 80

NPR | By Connor Donevan,
Jeffrey PierreJoel Rose
Published August 30, 2026 at 5:01 PM EDT

For more than 50 years, Noel Godin went after famous and powerful people with cream pies. His targets included politicians, philosophers, filmmakers and, famously, Bill Gates.

Copyright 2026 NPR
Connor Donevan
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Jeffrey Pierre
Jeffrey Pierre is an editor and producer on the Education Desk.
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Joel Rose
Joel Rose is a correspondent on NPR's National Desk. As the network’s transportation correspondent since 2023, Rose’s reporting focuses on roadway and pedestrian safety, an air travel system under stress and how emerging technologies are changing the ways we get around.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate