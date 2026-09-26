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Trump gave Xi Jinping a warm welcome. What did the talks accomplish?

NPR | By Sarah Robbins,
Rob SchmitzEmily FengDebbie ElliottDaniel Ofman
Published September 26, 2026 at 5:13 PM EDT

From the National Archives to the state dinner, President Trump and Xi Jinping looked comfortable together in Washington. Two former NPR China correspondents on what the visit did and didn't deliver.

Copyright 2026 NPR
Sarah Robbins
Rob Schmitz
Rob Schmitz is NPR's international correspondent based in Berlin.
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Emily Feng

Emily Feng is a White House correspondent at NPR. Previously, she was a foreign correspondent for NPR covering China, Taiwan and beyond. 

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Debbie Elliott
NPR National Correspondent Debbie Elliott can be heard telling stories from her native South.
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Daniel Ofman

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate