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The G7 will release 100 million reserve barrels of diesel fuel over the next 4 months

NPR | By Eleanor Beardsley
Published October 2, 2026 at 4:23 PM EDT

After increased pressure from Washington, the G7 held an emergency meeting on energy. The world's wealthiest nations say they will release 100 million barrels of oil and diesel fuel in their reserves.

Copyright 2026 NPR
Eleanor Beardsley
Eleanor Beardsley is an NPR correspondent based in Paris, France.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate