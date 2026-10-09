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Three generations of Alabama voters reflect on how redistricting will affect midterms

NPR | By Ashley Brown,
Juana SummersMatt OzugJeffrey Pierre
Published October 9, 2026 at 3:52 PM EDT

In Alabama, the push that led to Voting Rights Act of 1965 intersects with the recent weakening of the statute and redistricting. Three generations of activists reflect on what it means for midterms.

Copyright 2026 NPR
Ashley Brown
Ashley Brown is a supervising editor for All Things Considered.
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Juana Summers
Juana Summers is a host of NPR's All Things Considered.
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Matt Ozug
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Jeffrey Pierre
Jeffrey Pierre is an editor and producer on the Education Desk.
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Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate