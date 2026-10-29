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Eleven states cut Medicaid coverage for refugees who are pregnant or children

KJZZ | By Katherine Davis-Young
Published October 29, 2026 at 4:44 AM EDT

When Congress cut Medicaid benefits for refugees who are in the U.S. legally, most states allowed them to continue for children and pregnant women. Arizona and 10 others did not.

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Corrected: October 29, 2026 at 10:42 AM EDT
A previous headline on this story stated that refugees in 11 states are losing Medicaid coverage. It as been corrected to specifically state that 11 states are cutting Medicaid coverage for refugees who are pregnant or children. Medicaid in most states continues to cover those two groups, while all states have ended Medicaid coverage for refugees in general.
Katherine Davis-Young

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate