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Election results: Massachusetts ballot questions

New England Public Media | By NEPM Newsroom
Published November 3, 2026 at 8:00 PM EST
Massachusetts voters had 9 ballot questions to decide on this Election Day, Nov. 3, 2026.
Elizabeth Román
/
NEPM
Massachusetts voters had 9 ballot questions to decide on this Election Day, Nov. 3, 2026.

There were 9 ballot questions on the Massachusetts ballot this year and voters have made their choices. See results below:

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Question 6

Question 7

Question 8

Question 9
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

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