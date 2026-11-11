The Wadsworth trae un ‘pedacito de Puerto Rico’ con la muestra de Ponce El sentido de lo bello

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El jazz latino llenó las salas de The Wadsworth el jueves para celebrar la exposición más reciente, que, según la curadora Iraida Rodríguez-Negrón, acerca "un pedacito de Puerto Rico" a los habitantes de Hartford.

El sentido de lo bello es una exposición que reúne sesenta pinturas del Museo de Arte de Ponce, un referente cultural de la costa sur de Puerto Rico, fundado en 1959 por Luis A. Ferré.

"El título de la exposición en realidad proviene de un discurso que pronunció nuestro fundador Luis A. Ferré", explicó Rodríguez-Negrón. "En 1964, pronunció un discurso titulado 'Cultivar el sentido de lo bello', es decir, 'Cómo cultivar el sentido de la belleza'".

Con este tema en mente, la exposición reúne obras de distintas épocas, desde el siglo XVI hasta la actualidad, con temas religiosos, paisajes y estilos modernos. Muchas de estas pinturas llegan por primera vez al territorio continental de Estados Unidos, según informó Rodríguez-Negrón.

José Campeche, Francisco Oller y Cestero, Myrna Báez, Rafael Ferrer y Waldemar Morales Lugo figuran entre los artistas puertorriqueños de la exposición, junto a artistas europeos y estadounidenses.

Ayannah Brown / Connecticut Public Detalle de Retrato de don Luis A. Ferré, 1991 ("Portrait of Don Luis A. Ferré, 1991"), de Carlos Irizarry. Don Luis A. Ferré, fundador del Museo de Arte de Ponce, en una obra exhibida en The Wadsworth, en Hartford, Connecticut, el 5 de noviembre de 2026.

"Es una excelente manera de enseñar al público no solo sobre nuestros primeros maestros del arte puertorriqueño", comentó Rodríguez-Negrón. "Algunos de los artistas de la exposición son puertorriqueños que forman parte de la diáspora en Estados Unidos".

Rodríguez-Negrón espera que esta exposición ayude a los puertorriqueños de Connecticut a conocer de cerca el legado del exgobernador Ferré, quien, según ella, concibió el Museo de Arte de Ponce como un museo "para todos los puertorriqueños".

"Sin duda, este es el legado más importante que nos dejó", afirmó, "porque desde el principio, la colección se creó para los puertorriqueños y 'todos los puertorriqueños' incluye tanto a quienes viven en Puerto Rico como a quienes viven en el territorio continental de Estados Unidos".

La exposición recorre Estados Unidos mientras se realizan reparaciones en el Museo de Arte de Ponce, tras los daños que los terremotos de 2020 causaron a sus instalaciones.

"Tuvimos mucha suerte porque este año no tuvimos ningún huracán que interrumpiera la construcción", expresó. "Ojalá que dentro de unos dos años estemos listos para reabrir".

Rodríguez-Negrón cree que la exposición ofrecerá a los visitantes una ventana a Puerto Rico.

Ayannah Brown / Connecticut Public Iraida Rodríguez-Negrón, curadora principal del Museo de Arte de Ponce, en la sala de la exposición El sentido de lo bello: Seis siglos de pintura del Museo de Arte de Ponce, en The Wadsworth, en Hartford, Connecticut, el 5 de noviembre de 2026. La exposición reúne obras maestras europeas, estadounidenses y puertorriqueñas, muchas de las cuales llegan por primera vez al territorio continental de Estados Unidos.

"En Puerto Rico valoramos la cultura, no solo cómo la expresamos y cómo la vivimos, sino también cómo hemos podido preservar este legado cultural", explicó, "no solo para los puertorriqueños, sino para el mundo entero".

"Un pedacito de hogar"

El Wadsworth celebró la inauguración de la exposición con un evento de First Thursdays llamado "Brushstrokes + Bomba", que incluyó música en vivo, comida puertorriqueña y la proyección de El cantante, una película sobre el salsero puertorriqueño Héctor Lavoe.

Bryan Xavier Báez Arroyo, residente de Hartford, estaba visitando a su familia en Guaynabo, Puerto Rico. Según contó, el evento First Thursdays del Wadsworth lo hizo regresar.

"Es hermoso", dijo. "Estoy muy emocionado y contento de que se haya organizado algo así".

Báez Arroyo mencionó que ha pasado por el Museo de Arte de Ponce, en Puerto Rico, pero nunca ha entrado. Según explicó, la exposición ofrece no solo una mirada al museo en la isla, sino también un motivo de orgullo para los puertorriqueños de la zona.

"Es casi como sentirse visto", dijo Báez Arroyo. "Tener un espacio en The Wadsworth, uno de los museos más antiguos del país, donde podamos organizar algo así es muy especial".

Ayannah Brown / Connecticut Public La Virgen del Carmen con dos ángeles (“Virgin of the Carmelite Order with Two Angels”), obra del artista puertorriqueño José Campeche, procedente del Museo de Arte de Ponce y exhibida en The Wadsworth el 5 de noviembre de 2026, en Hartford, Connecticut.

Karen Maisonet nació en Manatí, Puerto Rico, y vive en New Britain. Según contó, una amiga le habló del evento First Thursday.

"Me hace sentir como en casa", dijo. "Crecí en Hartford, así que solo ver que se celebra mi cultura me llena de orgullo".

Maisonet contó que se le puso la piel de gallina al enterarse de que algunas de las pinturas de la exposición llegaban a Estados Unidos por primera vez.

"Tengo muchos familiares que nunca han estado en el territorio continental de Estados Unidos", explicó, "así que es hermoso ver que nuestra cultura llegue hasta allá y esté representada".

"Te hace sentir que hay un pedacito de hogar aquí", añadió Maisonet.

Más información

El sentido de lo bello: Seis siglos de pintura del Museo de Arte de Ponce se exhibe en The Wadsworth hasta el 14 de marzo de 2027. El museo tiene disponible en su tienda un catálogo bilingüe de la exposición.

El Wadsworth presenta una exposición complementaria titulada ¡Batey Boricua! Creamos Nuestro Espacio | We Create Our Space. Esta exposición destaca a artistas puertorriqueños contemporáneos en Connecticut. Está en exhibición hasta el 7 de febrero de 2027.