Connecticut lanza tablilla conmemorativa del Regimiento 65 de Infantería para honrar a los “Borinqueneers”

El Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut, estado donde el 8% de la población es boricua, presentó este miércoles la nueva tablilla especial que honra la valentía y el legado de los “Borinqueneers”, apodo del Regimiento 65 de Infantería del Ejército de los Estados Unidos.

La placa conmemorativa fue revelada por el representante por el distrito de Waterbury, el boricua Geraldo Reyes, quien en 2025 copatrocinó la “Ley de Héroes de Connecticut”, medida aprobada por la Asamblea General que sentó las bases para la creación de la tablilla.

El Regimento 65 de Infantería es una unidad militar fundada en 1899, compuesta principalmente por soldados puertorriqueños que sirvieron con distinción en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. A pesar de la segregación, la discriminación y las barreras lingüísticas, se ganaron una reputación de valentía, disciplina y devoción al deber.

Suministrada a El Nuevo Día El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, junto a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en La Fortaleza.

La unidad fue reconocida por el expresidente Barack Obama en 2014 por su servicio militar con la Medalla de Oro del Congreso, el máximo honor civil otorgado por el Congreso de los Estados Unidos.

La placa vehicular sirve como homenaje a “los soldados que encarnaron la resiliencia y el patriotismo en la defensa de la libertad”. El diseño de la tablilla busca reflejar la herencia, la fuerza y ​el orgullo cultural del grupo, a la vez que ofrece a los más de 300,000 residentes puertorriqueños de Connecticut una forma significativa de honrar públicamente su legado.

“Estoy eternamente agradecido con los pioneros puertorriqueños que sirvieron a nuestra nación con extraordinario coraje y determinación. Esta placa garantiza que sus sacrificios no solo sean recordados, sino que se exhiban con orgullo”, dijo el representante Reyes en conferencia de prensa.

El costo de la placa comienza en $60.00. Según explicaron los representantes puertorriqueños, una parte de lo recaudado se destinará directamente a los Veteranos Hispanoamericanos de Connecticut, Inc., (HAVOCT) en sus esfuerzos por brindar servicios y asistencia bilingüe a los veteranos y miembros de las fuerzas armadas de Connecticut.

“En HAVOCT fuimos los que trabajamos arduamente con el Mayor Frank Medina -retirado del Ejército de los Estados Unidos- cuando inició la solicitud para hacer realidad la Medalla de Oro del Congreso. Por esa y otras razones, nos honra reconocer y destacar el coraje, la resiliencia y el sacrificio que demostraron; fueron verdaderos héroes”, declaró el sargento retirado Juan L. Cruz, vicepresidente de la entidad.

En el encuentro también participaron el resto de los representantes boricuas del estado -12 en total-, y miembros del Caucus de Legisladores Puertorriqueños y Latinos de Connecticut, como muestra de apoyo a la iniciativa.

“Cuando decimos ser puertorriqueños, nos referimos a tener pasión por todo lo que hacemos. Lo que nos proponemos lo resolvemos, y la sangre rueda por nuestras venas. Eso fueron ellos y estamos orgullosos”, expresó la representante estatal y presidenta del Caucus, Guillerma “Minnie” González Vázquez.

También asistió el gobernador del estado, el demócrata Ned Lamont, quien tiene raíces en Puerto Rico y recientemente se reunió con la gobernadora Jenniffer González Colón en La Fortaleza para conversar sobre la Comisión Comercial, un proyecto que busca fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambas jurisdicciones.

“Esto no es solo una tablilla, se trata de lo que los puertorriqueños significan para este país y de su historia”, manifestó.

Por su parte, el representante por el distrito de Bridgeport y copatrocinador de la Comisión Comercial, Christopher Rosario, sostuvo que el reconocimiento sirve “como un poderoso recordatorio de los sacrificios que nuestros hermanos hicieron en suelo extranjero para defender las libertades que ahora apreciamos”.

Desde 2015, Connecticut cuenta con la Carretera Conmemorativa al Regimiento 65 de Infantería, en Bridgeport, y con el Monumento a los “Borinqueneers” en New Britain, cuyo alcalde es el boricua Robert “Bobby” Sánchez. Sánchez es el primer puertorriqueño en ejercer dicho cargo.

“Ellos representan la valentía, la resiliencia y un patriotismo inquebrantable. Nos honra especialmente que el monumento de New Britain figure en el diseño de la placa y estamos orgullosos de Joel Moret, residente de nuestra ciudad, por su contribución al diseño de la placa”, estableció.

Para obtener más información o comprar la tablilla conmemorativa puede acceder a este enlace.