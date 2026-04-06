Conoce a los boricuas que están detrás de cámaras en la sede de ESPN en Connecticut

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Al entrar al centro de bienvenida de las instalaciones de ESPN en Bristol, Connecticut , resalta una pared roja llamativa que reitera la presencia latina. Está completamente cubierta de frases célebres -muchas en español- como “En fuego”, “He’s livin’ la vida loca” y “Suave, suave, suavecito”.

Los latinos constituyen uno de los grupos de aficionados al deporte de mayor crecimiento en los Estados Unidos . Actualmente, conforman el 19% de la industria deportiva estadounidense, valorada en $160,000 millones, indica un estudio realizado en 2025 por Telemundo y McKinsey . La investigación proyecta que para 2035 la fanaticada latina contribuirá un tercio del crecimiento económico en la industria.

En ESPN, la mayoría de esa audiencia creciente son, precisamente, los latinos, específicamente puertorriqueños. De hecho, el estado con mayor proporción de boricuas (8%) es Connecticut, donde se encuentra la sede principal de ESPN.

El deporte, un lenguaje universal

Los deportes siempre han sido fundamentales para los latinos, independientemente de su idioma preferido. Según los datos más recientes de Nielsen , la audiencia de deportes populares en la comunidad latina; como el fútbol, el béisbol y el boxeo , solo ha aumentado en los últimos años.

Por ejemplo, más de 12 millones de personas sintonizaron en Estados Unidos la final de la Copa América 2024 , y más de la mitad se identificaron como latinos.

También, destaca la elección de Bad Bunny por la NFL para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el pasado mes de febrero. El concierto atrajo una audiencia récord de 4,200 millones de espectadores en todas las plataformas a nivel mundial.

En ese contexto, ESPN juega un rol central en cómo se consume el deporte en Estados Unidos. Fue fundado en 1978 -y lanzado en 1979- como un canal de deportes 24/7 local de Connecticut, con apenas 77 empleados.

Hoy, la empresa tiene 5,900 trabajadores y alcanza 517 millones de usuarios al mes a nivel global en sus plataformas digitales, incluyendo 43 canales locales en 130 territorios , y con operaciones adicionales en países como Australia, España, Argentina, Brasil, India y México.

En 2023, incluso, ESPN se convirtió en la marca más seguida en TikTok , con 41 millones de usuarios.

Para la cadena, las estrategias de contenido bilingüe y el contenido en español se convirtieron en un pilar hace más de 20 años. En 2004, lanzaron ESPN Deportes , un canal independiente que ofrece cobertura de eventos en español. Eso requirió contratar a un equipo completamente nuevo de presentadores, reporteros y productores para crear contenido que incluyera, además del idioma nativo, el contexto cultural que buscan las audiencias latinas.

Muchos de los latinos reclutados al principio de este esfuerzo fueron pioneros de la industria de los medios deportivos en Puerto Rico. Muchos ya habían trabajado juntos antes de llegar a ESPN.

A continuación, la historia de algunos boricuas que trabajan en la cadena.

Ryan Caron King / Connecticut Public José “Canelo” Álvarez Martínez, director de video digital y narrativa original en ESPN, ríe mientras el editor sénior Hiram Martínez es entrevistado en la oficina central de ESPN en Bristol, Connecticut, el 16 de marzo de 2026.

José “Canelo” Álvarez Martínez

José “Canelo” Álvarez Martínez llegó por primera vez a ESPN hace 15 años rodando, literalmente.

Durante los primeros ocho meses, Álvarez Martínez iba en patineta a ESPN. En ese momento, participaba de un programa de adiestramiento para asistentes de producción y, el recién graduado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) , no quería comprar un carro en caso de que no obtuviera el contrato a tiempo completo.

Creció en San Juan siendo atleta toda su vida, y formó parte del equipo masculino de voleibol de la UPR y del Equipo Nacional de Golf Juvenil. Asegura que el amor por los deportes corre en su familia.

“Es curioso, porque estaba viendo un documental sobre la selección nacional de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol , y pusieron una foto de la primera selección nacional de Puerto Rico en 1938, y tuve que pausarlo porque dije ‘Mira, ese es abuelo’”.

Álvarez Martínez veía ESPN con su “viejo” todas las mañanas antes de ir a la escuela. Ahora, el también padre de 39 años es el director digital de video y narrativas originales para ESPN Global Team. Su trabajo consiste en idear, escribir, producir y dirigir piezas narrativas distribuidas en todas las plataformas digitales y tradicionales del deportivo.

Dos de sus historias fueron nominadas a los premios Emmy 2026 bajo la categoría “Reportaje deportivo excepcional en español”. Sin embargo, una de las coberturas que recuerda con más orgullo es la primera medalla de oro de Puerto Rico de Monica Puig en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Creo que parte de todo nuestro éxito es entender que no tenemos que encajar y que podemos hacer algo muy especial y único como latinos, y como puertorriqueños”, finalizó.

Ryan Caron King / Connecticut Public Michele LaFountain-Stokes, editora general de ESPN Deportes Digital, en la oficina central de ESPN en Bristol, Connecticut, el 16 de marzo de 2026.

Michele LaFountain-Stokes

Michele LaFountain-Stokes, natural de San Juan, fue una de las primeras presentadoras latinas en un programa en inglés de ESPNews .

Con casi tres décadas de experiencia en los medios deportivos, la profesional de 57 años se desempeña como editora general de ESPN Deportes, liderando los esfuerzos editoriales para mejorar la cobertura de los deportes femeninos.

“Sabía que era un campo dominado por hombres. Así que sentía esa presión de tener que hacer buen trabajo… Siempre supe que yo sería un ejemplo a seguir", dijo.

Comenzó su carrera con una pasantía de dos veranos en El Nuevo Día. Después de completar su maestría en comunicaciones en la Universidad de Boston, una colega la introdujo a ESPN, pero inicialmente rechazó la oportunidad porque no conocía mucho sobre el lado técnico de la televisión.

Su trayectoria la llevó a Univisión y Telemundo en México , y luego trabajó para cadenas estadounidenses antes de tocar la puerta en ESPN. Uno de los mayores retos, narró, era decidir -en vivo y al aire- cuánto acento usar al pronunciar apellidos en español.

“Leía en internet: ‘Está pronunciando mal ese nombre’. Eso me afectaba, y me sentía insegura. Con el tiempo, he madurado. Me he vuelto más sabia. Así que me siento más segura de mí misma”, continuó.

Recientemente, le asignaron la responsabilidad de cubrir los deportes femeninos. Con el auge que están ganando, comentó que “es casi como una reivindicación”.

Ryan Caron King / Connecticut Public Freddy Rolón Narváez, director de la oficina global de deportes y talento de ESPN, en su escritorio en la oficina central de ESPN en Bristol, Connecticut, el 16 de marzo de 2026.

Freddy Rolón Narváez

Freddy Rolón Narváez nació en Nueva York , y es de padres puertorriqueños. Creció a cinco cuadras del Yankee Stadium en El Bronx.

“Los Yankees eran bien, bien malos. Pero eso no impidió que mi papá fuera un súper apasionado”, dijo riendo. “Tenía un acuerdo con mis papás; si terminaba mis tareas antes de las 6:00 p.m., podía ir a ver el juego”.

En aquel entonces, los asientos de las gradas costaban menos de $4.00, y ese acceso fácil despertó en Rolón Narváez un amor por los deportes que duraría toda la vida.

El ahora jefe de deportes globales de ESPN, supervisa los equipos de producción, redacción y operaciones comerciales centrados en los deportes internacionales. Además, vela por la oficina de talento de ESPN y ESPN NEXT, el programa dedicado a la formación de jóvenes profesionales en la industria -por el que entró José “Canelo” Álvarez Martínez.

Rolón Narváez tiene su oficina de llena de guantes de boxeo autografiados y carteles de béisbol, entre ellos uno de Roberto Clemente. Dijo que su padre, quien es de Salinas , es la razón principal por la que le apasionan los deportes.

“Cuando mi papá me visitó [en ESPN] no pudo contener su sonrisa. Fue un momento muy especial que cerró un ciclo. Yo no estaría en los deportes si no hubiera sido por él”, sostuvo.

Rolón Narváez dice que, probablemente, su papá ahora “usa ropa de ESPN los 365 días del año”.

Ryan Caron King / Connecticut Public Marylina Rodríguez, gerente del programa de diversidad e inclusión en ESPN, en la oficina central de ESPN en Bristol, Connecticut, el 16 de marzo de 2026.

Marilyna Rodríguez

Marilyna Rodríguez Ramírez, de Bayamón , llevó una destacada carrera como periodista en la isla, donde trabajó para El Diario, El Mundo y El Vocero.

Su esposo, Héctor Cruz Martínez , también fue periodista de El Nuevo Día. Por cierto, fue él quien obtuvo una entrevista de trabajo con ESPN Deportes.

“Cuando vino le dije: ‘Asegúrate de que te den un tour, porque no nos vamos para allá. No te van a contratar’”, relató riendo.

Rodríguez Ramírez, de 50 años, entró en ESPN con un puesto temporal y más tarde encontró la manera de quedarse. Desde 2015 ha ocupado varios cargos dentro del programa de diversidad, equidad e inclusión, que desarrolla estrategias para garantizar un espacio de trabajo inclusivo. Actualmente, es gerente del mismo.

“Connecticut es un gran lugar, pero es significativamente diferente a estar en la isla. Estoy increíblemente agradecida por ESPN, por la comunidad de puertorriqueños que tenemos aquí. Hemos construido una familia lejos de casa, lo cual es una experiencia increíble”.

Esa familia se volvió aún más importante cuando su esposo falleció de cáncer en 2023. Hoy, varios años después, todavía va a trabajar cada día con esos colegas, acompañada también de su hijo, quien trabaja en estadísticas e información.

Ryan Caron King / Connecticut Public Jaime Vega-Curry, subeditor de ESPNDeportes.com, en la oficina central de ESPN en Bristol, Connecticut, el 16 de marzo de 2026.

Jaime Vega-Curry

El trayecto de Jaime Vega-Curry hacia una carrera en los medios deportivos comenzó a sus 12 años, en una bicicleta. Era repartidor de periódicos para El Nuevo Día, donde trabajaba su padre en aquel entonces. Creció en Carolina .

A lo largo de los años, pasó por diferentes roles en el periódico, trabajando en publicidad, recepción y, finalmente, en el archivo fotográfico, donde conoció a otros periodistas como Michele LaFountain-Stokes.

Su mente estaba en los deportes, una sección a la que más tarde finalmente se transfirió y trabajó como reportero durante más de una década.

En septiembre de 2001, fue enviado a Nueva York para cubrir la pelea de Félix “Tito” Trinidad contra Bernard Hopkins en el Madison Square Garden , pero los atentados terroristas del 11 de septiembre lo llevaron a cubrir noticias de última hora por un tiempo.

Vega-Curry se mudó finalmente a California para apoyar la carrera de periodismo de su esposa, hasta que se encontró, para un café, con un colega de ESPN en Los Ángeles.

“Siempre dije ‘no hay quien me haga salir de California, hasta que llegó ESPN”, puntualizó.

Hoy, a sus 63 años, trabaja como editor adjunto de ESPNdeportes.com , apoyando la creación de historias digitales para la audiencia latina de los Estados Unidos.

“Estén listos para cuando llegue el momento”, es el consejo de Vega-Curry. “Puede llegar en cualquier tiempo, en cualquier lugar”.

Ryan Caron King / Connecticut Public El editor sénior Hiram Martínez — conocido como "el padre de los periodistas deportivos puertorriqueños" — es entrevistado en la oficina central de ESPN en Bristol, Connecticut, el 16 de marzo de 2026.

Hiram Martínez

Hiram Martínez viene de las montañas de Utuado , pero desde hace 15 años Connecticut es su hogar.

Es editor sénior de la página principal (“homepage”) de ESPNdeportes.com , manejando qué noticias se destacan y en qué orden se presentan cuando la persona entra a la web o aplicación.

Muchos de los periodistas deportivos en la isla hacen referencia a Martínez como “el padre”, aunque él afirma que le debe su carrera a Jaime Vega-Curry.

“Estudiamos juntos en la UPR. En mi último año, me encontraba en el momento preciso de no saber qué quería hacer, pero sí sabía mucho de deportes”, dijo.

Martínez leía el periódico todos los días, empezando desde atrás para asegurarse de no saltar ninguna noticia deportiva. Si le preguntas, asegura que sabe quiénes han ganado la Serie Mundial de la MLB desde 1970.

Vega-Curry conocía esto de su amigo de la infancia, por eso lo llamó para hablarle de una vacante en El Nuevo Día.

“Llegué aquí gracias a personas que conocía de Puerto Rico, y entré en la industria gracias a quienes me han acompañado desde mi niñez; siempre he contado con esos ángeles guardianes”, expresó Martínez.

Fue parte del grupo fundador de la sección deportiva de Primera Hora . Después de 12 años se movió a El Vocero, hasta que en 2011 una amiga que vivía en Estados Unidos le consiguió una entrevista en ESPN.

“El padre” es un título que proviene de sus años de transmitir amabilidad a los aspirantes a reporteros deportivos, como lo fue José “Canelo” Álvarez Martínez.

“El mayor orgullo de mi carrera es haber podido ayudar a tantas personas. Creo que a los periodistas jóvenes hay que darles la oportunidad”, concluyó.