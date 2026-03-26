Se suspende la polémica Ley Jones. Legisladores puertorriqueños en CT dicen que 60 días no bastan

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Debido a la situación en Irán, la Ley Jones ha quedado en suspenso por dos meses. Los legisladores puertorriqueños en Connecticut dijeron que la exención temporal no es suficiente para la isla ni para su estado.

“Aunque la exención de 60 días es bienvenida, el alivio temporal no resuelve un problema estructural”, dijo el representante Christopher Rosario de Bridgeport. "A raíz de estas restricciones obsoletas, los residentes de Connecticut pagan más por la energía y los proyectos de energía limpia".

La ley marítima, con 100 años de antigüedad, exige que todas las importaciones pasen por el territorio continental de Estados Unidos antes de llegar a Puerto Rico en barcos con bandera estadounidense. En una isla que no puede fabricar gran parte de lo que necesita, la consecuencia ha sido un aumento diario en el costo de vida para sus residentes.

El año pasado, Rosario hizo un llamado al Congreso de los Estados Unidos para enmendar la Ley Jones con el fin de otorgar ciertas exenciones a Puerto Rico y Connecticut en lo que respecta al gas natural. Ambos tienen algunos de los costos de energía más elevados del país.

“Durante su discurso sobre el Estado del Estado el año pasado , el gobernador mencionó el gas natural y hacer modificaciones a la Ley Jones, y yo fui el único que se levantó y aplaudió”, expresó Rosario.

Tyler Russell / Connecticut Public ARCHIVO: El representante Christopher Rosario, de Bridgeport, observa mientras los legisladores se reúnen en el edificio del Capitolio, en Hartford, para el primer día de la sesión legislativa el 8 de enero de 2025.

Rosario agregó que ha estado trabajando con el Instituto Cato y otros miembros de ambos partidos políticos para crear conciencia sobre los problemas percibidos con la Ley Jones.

El representante Aundré Bumgardner también considera que este es un tema bipartidista. El nativo de la zona costera de Connecticut proviene de una familia militar originaria de Humacao y fue elegido por primera vez como republicano en 2014.

“No solo se trata de limitar las importaciones a Puerto Rico”, dijo Bumgardner. “Es mucho más integral en lo que también respecta a la construcción de envíos críticos dentro de nuestro país".

Bumgardner, quien ahora es demócrata, representa un distrito que incluye la Base Naval de Submarinos de los Estados Unidos en New London y el sitio de fabricación de muchos de los submarinos de propulsión nuclear del país en Groton.

“La Ley Jones es absolutamente fundamental para el funcionamiento de ese tipo de economía marítima”, indicó Bumgardner. “Pero nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico son los que históricamente han recibido la peor parte de lo que implica la Ley Jones".

Durante la cumbre anual de políticas de UConn sobre los puertorriqueños en el estado del fin de semana, Bumgardner ayudó a liderar el panel sobre las tarifas eléctricas en Connecticut. Aun cuando Puerto Rico ha enfrentado dificultades con su red eléctrica, especialmente después del huracán María, Bumgardner expresó que se puede establecer un paralelo con su región del estado.

“En Groton, tenemos la Cooperativa Municipal de Energía Eléctrica, y el año pasado, la empresa eléctrica entregó una reducción de tarifas del 9.5%, mientras que las empresas eléctricas de propiedad inversionista en realidad aumentaron significativamente los costos de las reparaciones”, expresó Bumgardner. "En mi opinión, la tendencia del futuro es la propiedad pública de nuestros recursos naturales en nuestro sistema eléctrico".