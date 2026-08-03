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PBS News Hour

Devastating scale of Himalayan floods comes into focus

Season 2026 Episode 177 | 5m 12s

Three days after a catastrophic wall of water, mud and rock tore through Nepal’s Himalayan valleys, the scale of the disaster is still coming into focus. At least 579 people are now confirmed dead, nearly 2,000 remain missing, and the danger is not over. Authorities are closely watching lakes formed in the wake of the glacier collapse, amid fears of further flooding. Stephanie Sy reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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