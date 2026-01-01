Trump's crackdown makes it harder to become U.S. citizen

Extras
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
See how the unique partnership between two countries made the iconic monument possible.
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Join Elmo and the Sesame Street gang on a once-in-a-lifetime African safari adventure.
Discover all-new Secrets of the Dead on Wednesdays this fall, starting October 14 at 10/9c.
New discoveries reveal how pivotal Great Zimbabwe was to global trade.
The story of the dolphin reveals how intelligence evolved, step by step, over billions of years.
Discover a mysterious find that could reveal how people lived at Great Zimbabwe.
Racist colonial reports denied that Africans built Great Zimbabwe.
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