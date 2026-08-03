Democratic strategist on the new anti-partisan swing voters

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Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Join Elmo and the Sesame Street gang on a once-in-a-lifetime African safari adventure.
Discover all-new Secrets of the Dead on Wednesdays this fall, starting October 14 at 10/9c.
New discoveries reveal how pivotal Great Zimbabwe was to global trade.
Discover filmmaker and playwright Luis Valdez, a founding figure of the Chicano Movement.
Appraisal: Herman J. van der Weele Painting, ca. 1880
Appraisal: John "Kew" Dodd Bow, ca. 1830
Appraisal: 1895 UNC Football
Appraisal: 1936 Arcade Parmelee Yellow Cab Toy
Appraisal: 1844 Johan Barthold Jongkind Watercolor
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