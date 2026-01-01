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PBS News Hour

Wheelchair tennis celebrates 50 years and a new popularity

Season 2026 Episode 191 | 8m 22s

Professional wheelchair tennis players are competing for their countries this week in the World Team Cup at the U.S. Tennis Association’s National Campus in Orlando. It’s part of the 50th anniversary of the sport’s creation and comes at a time when popularity is growing. Amna Nawaz reports for our ongoing coverage of the culture of sport, part of our CANVAS series.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 0:30
Secrets of the Dead
Preview | Raising Lady Liberty
See how the unique partnership between two countries made the iconic monument possible.
Preview: S23 E6 | 0:30
Watch 3:54
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 3:54
Watch 0:30
Secrets of the Dead
Preview | Africa's Golden City
New discoveries reveal how pivotal Great Zimbabwe was to global trade.
Preview: S23 E5 | 0:30
Watch 0:30
Secrets of the Dead
Fall 2026 Season Preview
Discover all-new Secrets of the Dead on Wednesdays this fall, starting October 14 at 10/9c.
Preview: S23 | 0:30
Watch 0:29
Nature
Preview of Sesame Street and the Great Elephant Adventure
Join Elmo and the Sesame Street gang on a once-in-a-lifetime African safari adventure.
Preview: S45 E1 | 0:29
Watch 1:00
NOVA
Evolution: Brain Power Preview
The story of the dolphin reveals how intelligence evolved, step by step, over billions of years.
Preview: S53 E13 | 1:00
Watch 3:17
Secrets of the Dead
Chinese Pottery Reveals Great Zimbabwe’s Global Trade Network
Chinese pottery fragments reveal Great Zimbabwe’s far-reaching global trade network.
Clip: S23 E5 | 3:17
Watch 2:07
Secrets of the Dead
A Mysterious Discovery at Great Zimbabwe
Discover a mysterious find that could reveal how people lived at Great Zimbabwe.
Clip: S23 E5 | 2:07
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