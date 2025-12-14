© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 348 | 26m 45s

December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 12/13/25 | Expires: 01/13/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 0:30
Independent Lens
The Librarians | Trailer
Librarians across the U.S. examine how the review of library materials is impacting communities.
Preview: S27 E6 | 0:30
Watch 2:09
American Masters
Elie Wiesel: Soul on Fire
Learn about Elie Wiesel, Holocaust survivor and Nobel Peace Prize-winning author of Night.
Preview: S40 E1 | 2:09
Watch 2:21
American Masters
Elie Wiesel on Palestine, trauma and suffering
Elie Wiesel vowed to always speak up whenever people were enduring suffering and humiliation.
Clip: S40 E1 | 2:21
Watch 2:40
American Masters
How Elie Wiesel's wife and son gave him a new lease on life
Before meeting his wife Marion, Elie Wiesel "shunned love" and didn't see himself having children.
Clip: S40 E1 | 2:40
Watch 1:56
American Masters
Elie Wiesel recounts the horrors of the Holocaust in "Night"
In "Night," Elie Wiesel recounts a memory of witnessing three victims being hung.
Clip: S40 E1 | 1:56
Watch 1:10
American Masters
How Elie Wiesel was reunited with his sister
Elie Wiesel reunited with his sister in France.
Clip: S40 E1 | 1:10
Watch 0:30
Independent Lens
Vivien's Wild Ride | Trailer
An editor’s journey through vision loss and the power of reinvention.
Preview: S27 E5 | 0:30
Watch 0:30
Nature
Preview of Tusker: Brotherhood of Elephants
Follow the complex lives of giant elephant bulls in Amboseli and Mount Kilimanjaro.
Preview: S44 E5 | 0:30
Watch 3:04
Antiques Roadshow
Appraisal: American Folk Art Oil Portraits, ca. 1810
Appraisal: American Folk Art Oil Portraits, ca. 1810
Clip: S30 E2 | 3:04
Watch 4:25
Antiques Roadshow
Appraisal: 1961 Ed Ruscha Drawings & Letters
Appraisal: 1961 Ed Ruscha Drawings & Letters
Clip: S30 E2 | 4:25
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 26:45
PBS News Hour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E347 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E346 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E345 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E343 | 56:45
Watch 56:45
PBS News Hour
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E342 | 56:45
Watch 24:09
PBS News Hour
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E341 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E340 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E339 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E338 | 57:46