Funcionarios de CT condenan amenazas contra el representante Corey Paris y exigen respuesta federal

Los funcionarios electos de Connecticut han levantado su voz para condenar la ola de acoso en línea y las amenazas de muerte dirigidas al representante estatal demócrata Corey Paris.

Las amenazas comenzaron después de que una cuenta de extrema derecha, Libs of TikTok en X, compartiera una publicación en las redes sociales de Paris, en la que él alertaba sobre la supuesta presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en Stamford. La cuenta lo acusó de entorpecer la labor de control migratorio. También adjuntó una foto del representante y finalizó la publicación con "acúsenlo".

Sin embargo, Paris no especificó ningún lugar en particular. En la publicación, solo instó a la gente a “permanecer alerta, estar atentos a su entorno y, sobre todo, priorizar su seguridad”. Además, sugirió a sus seguidores que hablaran con los vecinos que estuvieran preocupados.

Libs of TikTok no solo etiquetó a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional en su publicación, sino que la cuenta oficial de ICE en X la republicó.

La vicegobernador Susan Bysiewicz y otros legisladores demócratas se reunieron en Hartford el miércoles para mostrar su apoyo al representante estatal Paris en medio de lo que un portavoz de Bysiewicz describió como "acoso y amenazas constantes de grupos extremistas y agencias federales".

“También estamos aquí hoy para exigir a ICE que deje de ayudar e incitar a grupos extremistas y de amenazar a nuestros funcionarios electos”, declaró Bysiewicz.

El representante estatal Antonio Felipe (demócrata por Bridgeport), presidente del Caucus Negro y Puertorriqueño (BPRC, por sus siglas en inglés), se ha unido entre los legisladores estatales que han salido en defensa de Paris.

“Lo único que hizo fue hablar con sus electores sobre lo que debían tener en cuenta en la calle, lo que les podía pasar y asegurarse de que estuvieran a salvo, tal como lo prometió”, afirmó Felipe. “Puso su mano derecha en el aire, su mano izquierda sobre una Biblia, y prometió proteger a todos los habitantes de su distrito, y eso fue exactamente lo que hizo”.

El senador del estado Gary Winfield, quien incluso forma parte del BPRC, anunció que también ha recibido amenazas en su cargo, pero se siente particularmente indignado por el hecho de que una agencia federal amplificara la desinformación.

"Hay gente que verá esto y asumirá que, por haber sido compartido por ICE, lo que están leyendo es legítimo", declaró Winfield, en el evento que congregó casi tres docenas de funcionarios demócratas en el edificio de oficinas legislativas de Hartford.

“Y eso aumenta el nivel de preocupación que tengo, que tiene Corey, que tienen todas las personas aquí presentes”, concluyó Winfield.

Paris y su familia se han convertido en blanco de acoso, ya que cientos de comentarios en la publicación de X también han exigido su arresto.

La policía del estado de Connecticut informó que su Escuadrón de Delitos Mayores del Distrito Oeste está investigando el incidente de manera activa, por lo que no puede compartir más detalles. Hasta la Policía del Capitolio está colaborando en la investigación del caso.

El senador estadounidense Richard Blumenthal dijo que pronto anunciará formalmente una investigación por parte del Subcomité Permanente de Investigaciones, del cual es miembro de mayor rango.

“Este tipo de acción justifica plenamente una investigación del Congreso”, dijo Blumenthal. Anunciaré que la publicación de ICE sobre "acusarlo" es solo uno de muchos incidentes reportados, donde esta agencia se excede en sus facultades, usa fuerza excesiva e injustificada, despliega agentes no identificados, con máscaras y sin insignias, y detiene a personas que podrían estar en este país, de forma completamente legal y sin haber cometido ningún delito".

Las amenazas al representante Paris se producen poco después de una reciente ola de operaciones de ICE en Connecticut, incluidas detenciones la semana pasada en tribunales de Stamford y Danbury, y además de un arresto en la propiedad del Departamento de Policía de Norwalk.

“No me arrepiento de haber elegido la compasión, la vigilancia y la seguridad para todos los que consideran nuestra comunidad su hogar”, dijo Paris en un comunicado enviado por el BPRC. “Si bien ahora puedo soportar el peso de las críticas en este momento, nuestros amigos y vecinos que son inmigrantes cargan con la angustia de ser atacados, silenciados y de no tener voz. Viven con el temor constante de que sus familias puedan ser atacadas, trastocadas o separadas”.

Varios legisladores también afirmaron que Paris no hizo nada malo –o ilegal– en su comunicado. Matt Ritter, demócrata y presidente de la Cámara de Representantes de Connecticut, aseguró que este tipo de mensajes son algo común.

“El mensaje del representante Paris de que ‘los vecinos cuidan a los vecinos’ es contundente y no es raro en un funcionario electo”, declaró Ritter. “Cualquier amenaza o insulto racista es repugnante y será investigado y los responsables responderán por ello”.

El acoso en línea ha sido condenado no solo por demócratas, sino también por líderes republicanos de Connecticut.

"Criticar las posturas políticas de un funcionario público es legítimo, y no conozco a nadie en la legislatura que se haya inscrito pensando que sería inmune a un escrutinio riguroso", declaró el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Vincent Candelora (republicano por North Branford). “Pero los ataques personales degradantes son inaceptables, y el acoso o las amenazas cruzan una línea que no se puede tolerar".

“Debe haber cero tolerancia ante estas amenazas”, dijo el líder de la minoría del Senado, Stephen Harding (republicano de Brookfield), en un comunicado. “La violencia y las amenazas de violencia nunca son aceptables. “Esto no tiene cabida, tiene que parar, lo condenamos con la mayor firmeza y nos alegra que el representante Paris y su familia estén a salvo”.

Cuando se le preguntó si algún colega del otro bando había sido invitado al evento del miércoles, la vicegobernadora Susan Bysiewicz respondió: "este fue un evento público en nuestra LOB y nuestros colegas republicanos fueron bienvenidos, y si alguno hubiera venido, le habría cedido la palabra".

Esta historia ha sido actualizada.