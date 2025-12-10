¿Cuánto cuesta una cena tradicional de Navidad para los puertorriqueños en Connecticut?

Read in English

¿Qué se necesita para preparar una cena navideña puertorriqueña en Connecticut, el estado con la mayor población boricua, en comparación con la isla? Eso es lo que Rachel Iacovone, de Connecticut Public, e Itzel Rivera, de El Nuevo Día, esperaban descubrir en los pasillos de los supermercados de Connecticut y Puerto Rico.

Iacovone fue a una tienda de CTown Supermarkets, una cadena de supermercados latinos del noreste de Estados Unidos, en Hartford. Por su parte, Rivera compró en una tienda de Econo en Guaynabo, un suburbio de San Juan. Econo es una de las cadenas de supermercados más grandes y antiguas de Puerto Rico y, según descubrieron ambas, una de las más baratas.

Puedes escuchar a Iacovone y Rivera aquí.

La lista

Iacovone y Rivera compraron platos tradicionales de Navidad, como arroz con gandules, tostones, pernil , pasteles , arroz con dulce y, por supuesto, coquito.

Arriba hay una lista de artículos que Rachel Iacovone, reportera de Connecticut Public’s Puerto Rican Communities, e Itzel Rivera, reportera de El Nuevo Día, esperaban encontrar en los pasillos de los supermercados de Connecticut y Puerto Rico, mientras compraban los ingredientes para preparar un plato tradicional puertorriqueño de Navidad.

Sam Hockaday / Connecticut Public Arriba se muestra una lista de los ingredientes que Rachel Iacovone, reportera de Connecticut Public especializada en las comunidades puertorriqueñas, e Itzel Rivera, reportera de El Nuevo Día, esperaban encontrar en los pasillos de los supermercados tanto de Connecticut como de Puerto Rico, mientras compraban los ingredientes para un plato navideño tradicional puertorriqueño.

La compra

Rivera había dado por hecho que su carrito costaría más en Puerto Rico.

"Esperaba que todo fuera muy caro. Pero cuando llegué allí, vi que ya había muchas ofertas especiales de Navidad. Por ejemplo, el arroz era más barato de lo que pensaba, y otras cosas, como los gandules, también eran más baratas", dijo Rivera. "Creo que eso es lo que realmente me sorprendió: que todo era más barato de lo que pensaba".

Los alimentos suelen ser más caros en Puerto Rico debido a una ley que tiene casi un siglo de antigüedad, según el director de economía de The Budget Lab de Yale, Ernie Tedeschi.

"La Ley Jones aumentará el precio de las cosas en Puerto Rico", dijo. "Cuando hay tensiones comerciales o interrupciones en la cadena de suministro global, como las que tuvimos durante la pandemia, Puerto Rico es más vulnerable que muchos otros lugares a los factores que afectan a eso".

Antes de estar en Yale, Tedeschi fue economista jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden.

"Hay ciertos factores que hacen que Puerto Rico tenga un coste más elevado de lo que podría tener, especialmente en lo que se refiere a los artículos relacionados con el comercio internacional. Obviamente, Puerto Rico tiene que importar gran parte de lo que consume", dijo Tedeschi. "Por ejemplo, las regulaciones sobre el transporte marítimo a Puerto Rico y el hecho de que los barcos tengan que enarbolar pabellón estadounidense".

Había algunos productos en Puerto Rico que eran significativamente más baratos que en Connecticut. Las mezclas de especias tradicionales y los productos tropicales, como la malanga, un tubérculo que los boricuas rallan para hacer la masa de los pasteles, costaban menos de la mitad en Puerto Rico.

Tedeschi explicó algunas de las razones por las que esto es así. Mientras que Puerto Rico tiene estos productos a nivel local, Connecticut tiene que importarlos en esta era de aranceles.

"Las importaciones procedentes de otros países son las que primero van a mostrar los efectos. Muchas veces, los minoristas tienen existencias previas a los aranceles que están agotando primero, por lo que los clientes no ven el efecto de los aranceles de inmediato", dijo Tedeschi. "Eso no se aplica a los productos frescos. Se agotan muy, muy rápidamente. De lo contrario, por supuesto, se estropean y entonces hay que volver a importarlos y reponer los productos frescos".

Las cifras

Al final, los productos locales frente a los importados igualaron en gran medida los costes de los dos carros. Los subtotales en Connecticut y Puerto Rico solo tenían una diferencia de 8 dólares, pero luego están los impuestos.

Arriba se muestran los costes finales de los ingredientes locales utilizados para preparar un plato navideño puertorriqueño, en comparación con el coste de los mismos ingredientes en Puerto Rico.

En Connecticut, el tipo impositivo sobre las ventas es del 6.35 %. En Puerto Rico, es de un considerable 11.5 %.

Sam Hockaday / Connecticut Public Arriba se muestran los costos finales de los ingredientes locales utilizados para preparar un plato navideño puertorriqueño, en comparación con el costo de los mismos ingredientes en Puerto Rico.

"Aquí, en Puerto Rico, todo se está encareciendo mucho", afirma Rivera. "El coste de la vida es más alto que lo que ganamos".

Los boricuas ganan más en Connecticut que en la isla, pero la mayoría tiene empleos con salario mínimo. En Connecticut, un hogar puertorriqueño gana un promedio de 48 656 dólares, según datos del Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de Connecticut. En Puerto Rico, el ingreso medio de los hogares es de 25 621 dólares, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Esos mismos datos muestran que la mediana de los ingresos familiares en Connecticut ese año fue de 91 665 dólares.

Por lo tanto, los puertorriqueños de la isla pagan más o menos lo mismo por los ingredientes. Pero como ganan alrededor de una cuarta parte de lo que ganan los habitantes de Connecticut, dedican una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación.