Maduro declara inocencia en corte de EE.UU. y líderes de CT opinan sobre acción militar en Venezuela

El derrocado líder venezolano Nicolás Maduro se declaró “inocente” y “hombre decente” al defenderse de cargos federales por narcotráfico en un tribunal estadounidense.

Maduro compareció el lunes por primera vez ante un tribunal estadounidense para responder a los cargos de narcoterrorismo invocados por la administración Trump para justificar su captura y traslado a Nueva York.

Los miembros de la delegación del Congreso de Connecticut expresaron su opinión sobre la noticia.

El congresista Jim Himes, representante del estado de Connecticut, expresó en el programa “Morning Edition” de NPR que no confía en que el cambio de régimen en Venezuela impulsado por la administración Trump vaya a dar buenos resultados.

“Muéstrame un solo caso, en la última generación, en que Estados Unidos haya impulsado un cambio de gobierno y todo haya salido bien. Es imposible”, afirmó. “Puedes mencionar Afganistán, Irak y Libia”.

El demócrata representante del 4º distrito de Connecticut se desempeña como miembro de mayor rango en el Comité sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes. Himes señaló que no ha visto evidencia alguna de que Maduro representara una amenaza para EE. UU. que amerite intervención militar.

Pero la administración Trump está en desacuerdo y ha acusado a Maduro, y a su esposa, su hijo y otras tres personas, de colaborar con carteles de droga para facilitar el ingreso de miles de toneladas de cocaína a EE. UU. De ser declarados culpables, podrían enfrentarse a cadena perpetua.

El senador estadounidense Chris Murphy calificó la acción militar de la administración Trump en Venezuela como un ataque ilegal. El senador demócrata de Connecticut dijo en “State of the Union” de CNN que considera que la captura del presidente venezolano no tiene nada que ver con la seguridad estadounidense.

“Sí, ellos producen drogas, pero esas drogas van a Europa”, explicó Murphy. “El fentanilo es la droga que está matando a los estadounidenses. Eso no viene de Venezuela. Venezuela produce cocaína”.

“Esto parece ser principalmente sobre el petróleo”, aseguró.

Según Murphy, la política exterior de la administración Trump “consiste en generar ganancias para los amigos del presidente”.

El senador estadounidense Richard Blumenthal declaró el lunes pasado a la prensa de Hartford que no participará en la sesión informativa sobre seguridad que ofrecerán los funcionarios de la administración a los presidentes de los principales comités del Congreso, e instó al gobierno a que divulgue más información.

“El presidente Trump le debe al pueblo estadounidense los hechos y claridad; una explicación sobre por qué usó fuerzas militares contra un país soberano, en lo que parece ser una violación de nuestra Constitución y sin ningún interés nacional o necesidad evidente en términos de seguridad nacional”, opinó Blumenthal. “Tiene que dar una explicación al pueblo estadounidense, no solo al Congreso”.

Blumenthal, quien es demócrata, dijo que le preocupa que las medidas más recientes puedan desembocar en una guerra interminable.

“Es muy preocupante que el presidente declare que va a tomar el control de Venezuela y que el ejército estadounidense estará al mando, y que lo mismo podría suceder en otros países como Irán, Colombia o incluso México. Mi temor es que estemos desatando el caos y la inestabilidad en esta región”, afirmó.

Blumenthal se propone votar esta semana a favor de la Resolución de poderes de guerra, destinada a impedir cualquier acción militar adicional a menos que el presidente obtenga la aprobación del Congreso.

“Eso significaría que [el presidente Trump] deberá acudir al Congreso si pretende continuar con esta intervención militar”, explicó.

El lunes por la tarde, el Partido Republicano de Connecticut celebró la captura de Maduro por parte de EE. UU. Ben Proto, presidente del partido, dijo que se opone a que las operaciones de este fin de semana se consideren un ataque contra el país suramericano.

“No creo que fuera un ataque a Venezuela. Creo que fue una acción para arrestar a un criminal. Así que creo que Donald Trump hizo muy bien en llevar a Maduro a juicio. Creo que estuvo bien ejecutado”, comentó Proto.

Según un reportaje de The New York Times, el ataque estadounidense cobró la vida de al menos 80 personas, tanto militares como civiles.

Proto añadió que la operación sirve de advertencia a otras naciones.

“Me parece que demostramos que nuestro ejército puede hacer prácticamente lo que quiera en cualquier parte del mundo. Creo que eso sirve de mensaje para muchos”, declaró Proto. “En general, considero que llevar a Maduro a juicio y arrestarlo... es algo bueno”.

Proto sostiene que la captura de Maduro es una reivindicación para las familias de los estadounidenses que han muerto por sobredosis de drogas, haciéndose eco de la preocupación del gobierno de Trump por la proliferación de drogas procedentes de Venezuela.

Posteriormente, Trump ha reconocido que la invasión de Venezuela también estuvo motivada por el afán de tomar el control de su petróleo.

Reacciones de la comunidad

Las reacciones de los residentes de Connecticut con vínculos a Venezuela fueron intensas.

Fabián Durango, venezolano con residencia en Norwalk, está contento de que Maduro esté bajo custodia federal.

“Ya está en la cárcel. Está en manos de la ley”, dijo Durango. “Que Dios y la ley se encarguen de él”.

Pero Durango asegura que gran parte del aparato estatal venezolano sigue funcionando y que el gobierno podría continuar sin Maduro.

Clodomiro Falcón de Stratford concuerda.

“No podemos negar que Venezuela estuvo dirigida por una organización criminal, y muchos de los responsables siguen ahí”, señaló Falcón.

Jeni Ahrens, Chris Polansky, Eddy Martínez, Daniela Doncel, de Connecticut Public, y The Associated Press contribuyeron a este reportaje.