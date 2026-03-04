Conoce al alcalde dominicano por un día de Waterbury

Read in English

Los miembros de la comunidad dominicana de Waterbury tuvieron a uno de los suyos en el escritorio del alcalde el viernes. Ramón Adonis Terrero Arache fue nombrado simbólicamente alcalde por un día, mientras la República Dominicana celebraba los 182 años de independencia.

“Es emocionante estar aquí”, exclamó Terrero Arache mientras se encontraba en la oficina del alcalde en la alcaldía de Waterbury, “representando a mi ciudad, a mi comunidad dominicana, y siento que también estoy representando a todos los hispanos aquí en el estado de Connecticut. Es verdaderamente conmovedor”.

Terrero Arache recibió siete certificados y placas que proclamaban su título por un día y reconocían sus logros. Funcionarios electos de Connecticut y líderes comunitarios los presentaron durante una ceremonia realizada en la alcaldía la mañana del viernes.

Su hija, Shaina Terrero Ortiz, le dio un fuerte abrazo detrás del escritorio del alcalde después de la ceremonia.

Mark Mirko / Connecticut Public En la oficina del alcalde de Waterbury, Ramón Adonis Terrero Arache y su hija Shania Terrero Ortiz se abrazan luego de que Terrero Arache fuera nombrado alcalde por un día el viernes, 27 de febrero, en la alcaldía de Waterbury. "Estoy tan orgullosa de él", dijo Ortiz. "Se me llenan los ojos de lágrimas al ver todo el reconocimiento, especialmente con todo lo que está pasando en el mundo, al ver a mi papá, un inmigrante, destacarse. Es realmente conmovedor".

Terrero Ortiz mencionó que su padre es un inmigrante trabajador y dueño de un negocio.

“En un momento de nuestras vidas estuvimos en modo de supervivencia y ahora ya no lo estamos. Hemos crecido y eso es algo por lo que siempre le damos gracias a Dios”, afirmó Terrero Ortiz.

Hombre de familia orgulloso de ser dominicano

Terrero Arache emigró a los Estados Unidos en noviembre de 1999, recordando la mudanza como un momento de temor y optimismo.

“Vine con mucho temor porque me decían que era difícil, más para mí que no dominaba el idioma, pero vine bien positivo, porque mi meta era ayudar a mi familia, ya que me necesitaba”,

expresó Terrero Arache.

Al llegar, su primer objetivo fue comprar una casa para su esposa y sus dos hijas.

“Y gracias a Dios cuando lo logré eso fue una felicidad ver mi hija llorando, la más pequeña”, Terrero Arache comentó. “[Ella dijo], ‘Oh, papi, yo nunca pensé que íbamos a tener una casa’”.

A lo largo de los años, Terrero Arache también se ha dedicado al servicio público para la comunidad latina en Waterbury y en la República Dominicana.

Terrero Arache informó que ayudó a crear uno de los primeros clubes dominicanos en Waterbury y formó un equipo dominicano de vóleibol. Según Terrero Ortiz, también patrocinó una organización de béisbol en su ciudad natal en la República Dominicana.

Mark Mirko / Connecticut Public Ramón Adonis Terrero Arache aplaude durante una ceremonia organizada por la ciudad de Waterbury en la que fue reconocido como alcalde por un día el viernes, 27 de febrero, en la alcaldía de Waterbury.

“Yo creo que en la educación y en el deporte está el futuro de los pueblos”, declaró Terrero Arache. Si un niño practica deporte y se hace profesional, ya sea jugador de béisbol o básquetbol, es un éxito para la comunidad y para la familia. Y si un niño se gradúa de abogado licenciado, también es otro privilegio”.

Terrero Arache también promueve programas culturales y anima a los latinos de su comunidad a participar.

“Yo trato siempre de que no perdamos nuestros orígenes”, dijo. “Cada vez que tenemos la oportunidad de hacer una actividad donde podamos levantar nuestra bandera, ahí yo estoy buscando a los dominicanos donde quiera que estén [y diciéndoles]: ‘Mire, Fulano, tenemos esto’”.

La ciudad de Waterbury celebra numerosas ceremonias simbólicas de alcalde por un día para diversos grupos culturales de la comunidad. Según el alcalde Paul K. Pernerewski, son una forma de recordar los esfuerzos de los inmigrantes en los Estados Unidos.

Poder dominicano, puertorriqueño y latino

Tomás Olivo fue el alcalde dominicano por un día en 2025. Ver que el título pasa a otro miembro de la comunidad es alentador y sanador, según informó Olivo.

“A veces solo nos enfocamos en lo negativo. También es bueno enfocarnos en lo positivo y debemos hacerlo más”, dijo Olivo.

También afirmó que Terrero Arache es una gran persona para promover esa positividad, porque es conocido en la comunidad por siempre brindar una mano.

“Ese es un valor dominicano que deseo que todos podamos mantener: trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti”, añadió Olivo. "Cuando la gente necesita ayuda, tú le das la mano. Y así somos. Somos una comunidad”.

El concejal de la ciudad de Waterbury, Rafael Feliciano-Román, reconoció los esfuerzos de la comunidad dominicana por la ciudad, destacando la gran cantidad de bodegas y negocios dominicanos y el orgullo cultural que aportan. Dijo que los miembros puertorriqueños de la Junta de concejales están allí para representarlos.

“Cuando los latinos celebramos y estamos unidos, la unión hace la fuerza”, dijo entre aplausos. “Sin los dominicanos de Waterbury, nosotros los puertorriqueños que estamos aquí no podemos hacer nada”.

Feliciano-Román también hizo un llamado a los latinos para que mantengan el impulso y participen en el servicio público.

“Es importante que ustedes, los latinos, se postulen para ocupar posiciones de poder en la ciudad de Waterbury, que se integren en comités, que asuman cargos de autoridad”, exlamó Feliciano-Román.