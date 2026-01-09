Adolescente de Meriden regresa a casa para Navidad tras detención de 6 meses en un centro de ICE

Read in English

Unos días antes de la fecha prevista de graduación de Kevin, de 16 años, en la escuela Francis T. Maloney High School de Meriden, las autoridades federales lo detuvieron en Hartford y lo trasladaron a un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas. Luego de estar seis meses detenido, fue recibido en casa con una ovación de pie por parte de los miembros de la comunidad.

La familia solicitó que se mencionara a Kevin solo por su primer nombre.

“Estoy agradecido con todos porque gracias a ustedes, pude sobrellevar esto”, expresó Kevin durante su celebración de bienvenida en la Biblioteca Pública de Meriden, el miércoles, día de Nochebuena.

Kevin nació en Navidad, por lo que le cantaron “Feliz cumpleaños” en español y en inglés.

Lo detuvieron en una cita de rutina

Según Connecticut Students for a Dream (C4D), organización sin fines de lucro liderada por jóvenes para inmigrantes indocumentados, Kevin y su papá estaban asistiendo a una cita rutinaria de control migratorio programada a principios de junio en Hartford. En esa cita, fueron detenidos por agentes de ICE y fueron trasladados a Texas.

Esto llevó a los miembros de C4D a movilizarse para conseguir representación legal para Kevin con el apoyo de sus compañeros de escuela, funcionarios locales de Meriden, varios legisladores de Connecticut y un grupo de líderes de diversas religiones.

Entre todos, organizaron una recaudación de fondos para ayudar a Kevin y su familia con los honorarios legales; ya para Nochebuena, habían recaudado unos $13,000.

Se suponía que Kevin recibiera su diploma una semana antes de su detención.[MB1] En la ceremonia se leyó su nombre en voz alta, y Kevin se graduó con honores.

Su compañera Ella Rossi esperaba sentarse junto a Kevin en la ceremonia de graduación y dijo que, a pesar de que él no pudiera asistir, aplaudió y vitoreó cuando llamaron su nombre.

Rossi no pudo asistir a la bienvenida que le organizaron a Kevin en la biblioteca, pero su madre, Gina Manning, estuvo allí para demostrar su apoyo luego de ambas enterarse de la noticia en las redes sociales.

“[Ella] me llamó emocionada y me dijo, ‘¿Te enteraste?’ Y le dije que sí. De inmediato supe de a qué se refería”, dijo Manning. “Estamos tan felices de que él pueda estar en casa con su familia para las festividades y su cumpleaños”.

Ryan Caron King / Connecticut Public Kica Matos, del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, abraza a Kevin, estudiante de escuela superior, antes de dirigirse al público durante una actividad en la biblioteca pública de la ciudad, el 24 de diciembre de 2025, para celebrar el regreso del estudiante tras haber sido detenido por ICE y separado de su familia por más de seis meses.

‘Debería bastar con que sean niños’

Hizo falta todo un pueblo para traer a Kevin de vuelta a casa.

Andrea Sanchez, miembro sénior del personal de C4D, dijo que el equipo legal de Kevin fue parte de una nueva iniciativa comunitaria en Connecticut: The American Immigrant Legal Clinic (o Proyecto TAILC). Esta pone en contacto a inmigrantes en riesgo de detención y deportación con defensores y abogados locales en todo el país.

El equipo legal de Kevin contó con la colaboración de abogados en Connecticut y Texas para trabajar su caso, entre ellos Maegan Faitsch de Connecticut Legal Services, una agencia de asistencia legal.

“Mientras Kevin se encontraba en un centro de detención en el medio de la nada en Texas, nosotros nos dedicamos a preparar una moción en su caso de inmigración para impedir que lo deportaran”, relató Faitsch.

Según Faitsch, Kevin estuvo a punto de ser deportado en dos ocasiones durante su detención. Sin embargo, nunca abandonó la lucha, agregó.

“ICE se llevó a Kevin [en el centro de detención] en medio de la noche junto a su padre para deportarlo discretamente. El agente de ICE le dijo a Kevin que podía hacer una última llamada, y me llamó a mí”, dijo Faitsch. “Otros niños hubiesen llamado a su familia o sus amigos, pero él llamó a su abogada a las tres de la mañana”.

El equipo finalmente presentó un recurso de habeas corpus —una moción legal para impugnar la detención— en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, lo cual resultó en su liberación al gobierno federal optar por no justificar su detención ante los tribunales.

Kevin asegura que el confinamiento prolongado afectó su salud mental, algo que también sufrieron otros jóvenes en su centro de detención.

“La mayor parte del tiempo que uno pasa allí es con mucha frustración y tristeza”, dijo Kevin. “Estar allí por meses y meses hace que [algunos de los otros jóvenes] pasen por un episodio de locura. Empiezan a hablar solos. Empiezan a caminar sin rumbo fijo”.

Kevin contó que dedicó su tiempo a leer o a jugar con las manos, soportando el confinamiento con la esperanza de volver a ver a su familia.

El representante estatal Matt Blumenthal [D-Stamford] también formó parte del equipo legal de Kevin como su abogado del bufete Koskoff, Koskoff & Bieder.

Blumenthal señaló que el gobierno federal no explicó los fundamentos jurídicos para haber detenido a Kevin.

“Kevin es un chico ejemplar, pero en este país, no debería ser necesario que un chico sea ejemplar”, expresó Blumenthal. “No deberían tener que ser valientes para evitar una detención injusta... y un encarcelamiento ilegal por seis meses. Debería bastar con que sean niños”.

Aunque Kevin tiene un caso de inmigración pendiente, Faitsch considera que no hay motivos para que lo vuelvan a detener.

Dijo que la familia y el equipo legal de Kevin se negaron a dar detalles sobre su padre en este momento, pero Kevin ha estado en comunicación con él.

“De verdad, quiero que todo este apoyo no sea solo para mí”, dijo Kevin. “Les pido a todos que nos unamos para poder ayudar a más personas”.