Nueva exposición del Peabody de Yale presenta los pueblos caribeños nativos, su pasado y presente

Resuena en una nueva exposición en el museo de historia natural de Yale una cultura con profundos lazos en el estado.

Se llama "¡Taíno Vive!" y trata sobre los pueblos nativos del Caribe. Kailen Rogers, subdirectora de exposiciones del Museo Peabody, afirmó que fue una forma perfecta de conectar con esa población viva aquí.

Rogers explicó que el cierre del museo entre 2020 y 2024 fue un periodo de profunda reflexión.

"Durante esa renovación, nos dimos cuenta de que tenemos una gran población puertorriqueña en New Haven, pero no contábamos con suficientes historias en el museo que realmente conectaran con esas comunidades”, afirmó.

Todo en la exposición es completamente bilingüe en inglés y español.

"Los materiales que provienen del Smithsonian son un conjunto de paneles de texto que tienen todos estos gráficos hermosos", dijo Rogers.

"Contamos con un conjunto de piezas de artesanos contemporáneos que son increíblemente hermosos, que además complementarán el resto de la narrativa del espacio", añadió.

La exposición itinerante del Smithsonian también se complementa con objetos arqueológicos del catálogo de Yale, seleccionados personalmente por miembros de la comunidad taína actual.

Stephanie Bailey, jefa tribal de AraYeke Yukayek en Nueva York, señaló que para muchos esta exposición se sentirá como una representación genuina.

"Van a entrar y van a poder identificar elementos con los que han crecido o sobre los que han escuchado, y podrán comparar eso con sus propias historias familiares y decir: ‘¿Sabes qué? Ahora sí que me interesa'", dijo Bailey.

Andy Melien / Yale Peabody Museum Esta exposición de cerámica de la colección Peabody ofrece una introducción al linaje del pueblo taíno. Los cuencos de St. Croix, la República Dominicana y Haití probablemente se usaban en ceremonias matrimoniales y ritos funerarios.

Como muchos puertorriqueños, Bailey sabía que su familia era una mezcla de etnias y razas que probablemente incluía raíces taínas. Pero no fue hasta que llevó a su abuela, de unos 80 años, al Centro Ceremonial Indígena de Tibes en Ponce que la familia lo comprendió.

"Ella solo dijo: '¿Sabes qué? A estas alturas ya no puedo negarlo'", relató Bailey. "Mientras paseaba por el museo, dijo: 'Oh, tenía una silla como esta. Papi tuvo una igual'”.

Entonces, años después, Bailey decidió asistir a un foro abierto sobre las excavaciones arqueológicas en la Isla de Mona, en el archipiélago de Puerto Rico.

"Quería hablar directamente con el arqueólogo y ver si estaban incluyendo a miembros de nuestra cultura para proporcionar información de primera mano sobre cómo esos hallazgos que estaban allí coinciden con la información que tenían en ese momento, y para ver cómo esos descubrimientos son culturalmente relevantes para el movimiento de reeducación de nuestra gente", explicó Bailey.

El arqueólogo invitó a Bailey a visitar personalmente el lugar de la excavación.

"Así que acabé viajando allí en febrero del año siguiente, y ella me convenció de perseguir mi sueño de dedicarme a la arqueología", comentó. "Al final me matriculé en la Universidad de Leicester e hice este programa de arqueología y lo completé en un año".

Andy Melien / Yale Peabody Museum Este altar, creado por los colaboradores culturales de Peabody, Luis Sanakori Ramos, behique o curandero, y Stephanie Bailey, arqueóloga y jefa tribal, ambos de AraYeke Yukayek, una comunidad indígena taína caribeña con base en Nueva York, honran la memoria de sus antepasados.

Durante ese programa, Bailey contactó con el Museo Peabody de Yale para investigar sus artefactos indígenas caribeños. Gracias a ese acercamiento previo, el museo supo exactamente a quién llamar cuando llegó el momento de crear una versión ampliada de la exposición "¡Taíno Vive!" del Smithsonian.

Más allá de las secciones tradicionales, hay tres elementos de carácter interactivo. Uno destaca palabras prestadas del arawak que todavía están presentes en inglés y español. Otro es un conjunto de rompecabezas donde los visitantes del museo pueden montar vasijas de barro. Y el tercero está basado en un libro infantil que Bailey publicó sobre los cemíes taínos o espíritus ancestrales.

"Así que diseñamos un conjunto de discos giratorios, donde en un lado aparece la imagen del cemí y, al girarlo, se descubre su nombre y su función espiritual", explicó Rogers.

Más información

La exposición "¡Taíno Vive!" estará abierta al público desde el 13 de diciembre al 21 de junio de 2026. La entrada es gratuita.

Posteriormente, la exposición se trasladará al Museo Mattatuck en Waterbury como un programa conjunto con el Centro Cultural Afrocaribeño.