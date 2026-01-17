UConn proyecta nuevo espacio académico y cervecería cerca del campus en colaboración con Urban Lodge

Read in English

La Universidad de Connecticut ha tomado la iniciativa de diseñar un nuevo espacio académico, restaurante y cervecería cerca de su campus en Storrs. Este espacio servirá de aula con condiciones reales para los alumnos que deseen aprender sobre la industria de la cerveza artesanal.

UConn, en colaboración con Urban Lodge Brewing Company, se dispone a crear un espacio híbrido que acogerá al estudiantado por las mañanas, para luego transformarse en un bar y restaurante con un salón comedor y espacio suficiente para celebrar grandes eventos.

El establecimiento ocupará un espacio comercial en el centro de la ciudad, junto a la plaza de Mansfield, donde actualmente se encuentra la librería Barnes & Noble. El espacio se llamará Urban Lodge en UConn: sede de UConn Brewing Innovation– nombre que reciben los cursos multidisciplinarios ofrecidos por la universidad en materia de la industria cervecera.

“Es un lugar donde puedes sentarte, cenar, ver un partido, tomarte un trago”, planteó Kyle Muncy, director de alianzas de marca y administración de patentes de la universidad.

La iniciativa UConn Brewing Innovation reúne a profesores y estudiantes de los programas de agricultura, ingeniería y negocios. Los estudiantes aprenden sobre la industria de la cerveza artesanal, desde la selección del lúpulo hasta la comercialización del producto final.

Con el fin de ofrecer experiencias prácticas, la universidad se había aliado con Kinsmen Brewing y Two Roads Brewing para organizar visitas y sesiones de capacitación.

Ahora colabora con Urban Lodge, que abrió su primera taberna de cinco barriles en Manchester en agosto de 2019 y luego, inauguró su segundo local en la calle Pratt del centro de Hartford. La compañía además opera una planta de elaboración de cerveza independiente con capacidad de 20 barriles en Manchester.

Urban Lodge mantiene vínculos estrechos con UConn como patrocinador del programa deportivo de la universidad y punto de encuentro oficial de los fans, también conocido como el “Husky Hangout”. La empresa también distribuye una pale ale de Nueva Inglaterra llamada UConn Territory, que lleva el logo original de los UConn Huskies en la lata.

Tyler Russell / Connecticut Public UConn Territory es una pale ale de Nueva Inglaterra, elaborada por Urban Lodge Brewing Company y envasada con el logo clásico de los UConn Huskies.

El copropietario Michael Gerrity, natural de Connecticut, expresó su entusiasmo por apoyar el programa de innovación cervecera de la universidad, ya que esta alianza con UConn ayuda a Urban Lodge a destacarse en el sector.

“Realmente creemos que ha sido una colaboración beneficiosa. Nos ha ayudado a crecer y también a sentir que estamos aportando algo a la universidad”, afirmó Gerrity.

La nueva cervecería en Storrs ocupará más de 9,000 pies cuadrados de espacio, reemplazando a la histórica librería Barnes & Noble, que cerrará a principios de enero. UConn había entablado un acuerdo con la cadena de tiendas en 2016 para gestionar y operar las librerías de sus campus, y es la universidad quien paga el arrendamiento del local en el centro de la ciudad, ubicado junto al Instituto y Museo de Títeres Ballard de UConn.

Muncy señaló que, según el contrato vigente, Barnes & Noble paga una comisión a la universidad. UConn negociará un acuerdo similar con Urban Lodge, con la esperanza de que este espacio compartido de cervecería y aula aporte mayor vitalidad al centro.

“Confiamos en que la actividad de Urban Lodge en ese espacio genere mayores ingresos para ellos y para nosotros, y que, en términos generales, aporte más ganancias diarias de lo que generaba la librería”, destacó Muncy.

El proyecto también contará con un espacio para eventos fuera del campus, equipado con tecnología audiovisual y una capacidad aproximada de 400 personas, dando así respuesta a una de las necesidades de la universidad. Gerrity señaló que la cervecería también incluirá una cafetería, siguiendo el modelo de su local en Hartford, que sirve como punto de encuentro durante el día para sus clientes.

Según explica el copropietario, la mayor parte de las operaciones comerciales de elaboración permanecerán en Manchester, aunque el espacio tendrá capacidad para la elaboración de lotes pequeños, principalmente para apoyar el programa académico.

La universidad tiene como meta inaugurar el espacio académico para el semestre de otoño de 2026.

“Contamos con muchas personas realmente brillantes trabajando en la misma dirección, con la esperanza de que todo encaje”, afirmó Muncy.