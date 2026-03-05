Ciudades de CT debaten sobre arrojar o no la nieve en ríos y lagos

Read in English

Casi una docena de ciudades de Connecticut han informado a las autoridades medioambientales estatales que es posible que tengan que arrojar toneladas de nieve en ríos y lagos cercanos.

Esto se debe a una orden de emergencia del Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP, por sus siglas en inglés) que dio a las ciudades una inusual luz verde para arrojar el exceso de nieve en las vías fluviales cercanas.

Por lo general, está prohibido arrojar nieve en las vías fluviales. La sal, la arena y otros residuos en la nieve pueden tener un impacto negativo en la calidad del agua al obstruir desagües, aumentar el riesgo de inundaciones localizadas y perjudicar a los peces y otras especies acuáticas.

Sin embargo, el DEEP levantó la restricción el 23 de febrero, permitiendo esta práctica como último recurso, después de que una tormenta invernal trajera 10 y hasta 30 pulgadas de nieve en todo el estado, que se sumaron a lo que aún quedaba acumulada de la tormenta de enero.

La agencia emitió unas guías para las ciudades, incluyendo no arrojar nieve en humedales de agua dulce o mareales ni a menos de 100 pies de pozos públicos y privados utilizados para el agua potable.

¿Qué hacemos con 1,000 toneladas de nieve?

Ryan Welch, director de obras públicas de Essex, dijo que la ciudad recibió aproximadamente 24 pulgadas de nieve y estaba comenzando a quedarse sin espacio para almacenarla.

“En términos de seguridad pública, esta cantidad de nieve es preocupante. Las intersecciones, las carreteras se estrechan, la visibilidad se ve limitada y obstruida”, expresó.

Essex informó al DEEP sobre la descarga de nieve en el río Connecticut, pero Welch dijo el viernes que espera poder evitarlo. En este momento, la ciudad está almacenando su nieve, más de 1,000 toneladas, en un estacionamiento de gravilla cerca de un pequeño embarcadero.

“Realmente estamos haciendo todo lo posible para evitar que algo entre en el río. El río Connecticut es muy resiliente, pero estamos tratando de ser lo más conscientes posible para evitar que entren contaminantes y materiales al río”, dijo Welch, señalando que la nieve actúa como una esponja natural que absorbe los contaminantes cercanos.

“Está absorbiendo contaminantes tan pronto toca el suelo, provenientes de gases de escape, aceite, arena, sal y residuos. Realmente no quieres eso en el río”, expresó.

Actualmente, Essex cuenta con tres camiones que transportan la nieve al estacionamiento, con un estacionamiento de respaldo cerca de la estación de bomberos de la ciudad como segunda opción.

“Usaría estos espacios lo más posible antes de arrojar nieve al río”, dijo Welch.

Welch estimó que la nieve en el estacionamiento no se derretirá hasta abril.

Otras ciudades presentaron avisos al DEEP

Según un portavoz del DEEP, las siguientes ciudades y entidades informaron a los funcionarios estatales sobre la posible descarga de nieve en las vías fluviales de Connecticut:

Essex

Groton

Milford

New London

Norwich

Old Saybrook

Seymour

Shelton

Academia de la Guardia Costera de los Estados Unidos

Wallingford

West Haven

Áine Pennello es miembro del cuerpo de Report for America , y cubre temas de medio ambiente y cambio climático para Connecticut Public.