¿Factura de electricidad muy alta? Legisladores de CT evalúan permitir que generes tu propia energía

Read in English

Los residentes de Connecticut que no pueden instalar paneles solares en sus techos podrían tener una nueva opción para acceder a la energía solar. En una vista pública que se llevará a cabo el 5 de marzo, los legisladores estatales discutirán la legalización de pequeños paneles solares portátiles.

Conocidos como “paneles solares enchufables”, estos son de aproximadamente una décima parte del tamaño de un panel solar tradicional de techo y se conectan directamente a una toma de corriente estándar, lo que reduce la cantidad de energía que el cliente recibe de su compañía eléctrica.

“La ventaja es que la persona promedio puede instalarlos fácilmente por sí misma”, dijo Kenneth Gillingham, profesor de economía ambiental y energética en la Universidad Yale.

"Solo tienes que comprarlos, enchufarlos y listo”.

Aunque tienen un límite de 1200 vatios, los paneles proveen suficiente energía para cargar una computadora portátil o un teléfono celular, encender luces e incluso permitir el uso de un refrigerador de bajo consumo.

Según Gillingham, estos suelen costar alrededor de $1,000 y pueden reducir las facturas de energía en un 10%, con la mayoría de los clientes recuperando ese costo en un plazo de cuatro a cinco años.

Los paneles gozan de popularidad en Europa, especialmente en Alemania, donde las tarifas eléctricas son más altas que las de Connecticut.

Chris Phelps, director estatal de Environment Connecticut, indicó que los paneles enchufables cubren un nicho para las personas interesadas en la energía solar sin tener que hacer una gran inversión inicial.

“En este momento, nuestras políticas y programas solares actuales están realmente diseñados para personas que quieren instalar un sistema solar de 5 o 10 kilovatios, lo suficientemente potente como para abastecer todo un hogar o proporcionar suficiente electricidad para compensar el consumo eléctrico anual”, dijo.

“Si alquilas una casa y realmente no vas a vivir allí los próximos 20 años, no vas a gastar $40,000 en un sistema de paneles solares que no puedes llevarte cuando te mudes”, agregó.

Los paneles también desempeñarían un pequeño papel en la reducción de la demanda total de la red eléctrica de Connecticut e implican un paso en la dirección correcta para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero del estado, expresó Phelps. Actualmente, Connecticut no está encaminado para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos por la legislatura estatal para 2030, 2040 o 2050.

¿Qué sigue?

Los legisladores en Connecticut primero tendrán que legalizar los paneles mediante la aprobación de una ley que establezca estándares de seguridad y reduzca las medidas burocráticas que originalmente fueron diseñadas para paneles solares de mayor tamaño instalados en techos. De ser aprobada, en octubre la energía solar enchufable podría ser legal en el estado.

Más de 20 otros estados del país, incluidos muchos de Nueva Inglaterra, también están proponiendo legislación sobre este tema.

“Definitivamente hay mucho impulso en este momento y depende de los estados de todo el país, incluido Connecticut, tener esas conversaciones sobre cómo podemos hacer que esto funcione”, dijo Connor Yakaitis, subdirector de la Liga de Votantes por la Conservación de Connecticut ('Connecticut League of Conservation Voters').

El año pasado, Utah se convirtió en el primer estado en legalizar la energía solar enchufable, recibiendo apoyo bipartidista tanto de defensores del medio ambiente como de quienes buscan independencia energética.

“Realmente ha cobrado sentido para personas en todos los ámbitos”, dijo Phelps.

“Hay personas que dicen: ‘Quiero poder generar energía limpia, no depender de una planta de energía de combustibles fósiles que queda a 50 millas de distancia’, y esto les da una manera de hacerlo. Pero también hay personas que dicen: ‘Quiero ser independiente de la red de la compañía eléctrica hasta cierto punto’, y esto les da la capacidad de hacerlo”.

Áine Pennello es miembro del cuerpo de Report for America , y cubre temas de medio ambiente y cambio climático para Connecticut Public.

