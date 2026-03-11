Legisladores y defensores en CT piden aumentar los fondos estatales para la educación

Read in English

Diversos defensores de la educación, alcaldes y legisladores de todo Connecticut están pidiendo al estado que actualice, por primera vez en más de una década, su fórmula de fondos de participación en los costos de educación (ECS, por sus siglas en inglés).

Señalan que, con el transcurso de los años, la brecha de financiamiento entre los distritos escolares de bajos ingresos y los más favorecidos ha seguido creciendo.

La sénior Zuzana Barnovsky de Danbury High School sostuvo que la actualización de la fórmula ECS sería de mucho beneficio para sus compañeros.

“Con estos fondos, los estudiantes dejan de ser una estadística; nuestras clases finalmente podrían obtener los recursos que merecen”, expresó Barnovsky.

Barnovsky forma parte de las varias decenas de estudiantes de Connecticut que testificaron el miércoles ante el Comité de Educación estatal.

Barnovsky estudia en un distrito que, junto con otras ciudades de todo el estado, promueve un nuevo proyecto de ley estatal inspirado en la normativa estatal del salario mínimo que, de aprobarse, podría incrementar la financiación estatal por estudiante para los distritos locales.

Los defensores sostienen que la fórmula actual no ha seguido el ritmo de la inflación ni del aumento en gastos, lo que incluye la educación especial.

La representante estatal Tina Courpas, republicana, se encuentra entre los legisladores que cuestionan cómo un incremento en los fondos derivaría en mejores resultados académicos, citando para ello el bajo rendimiento observado en diversos distritos escolares.

La representante comparte la misma preocupación.

“Tenemos uno de los niveles de financiación por estudiante más altos del país y, al igual que otros estados, enfrentamos dificultades con los resultados de nuestros estudiantes. ¿Cómo se convierte ese dinero en excelencia educativa?”, expresó.

El líder de la mayoría del Senado estatal, Bob Duff, demócrata por Norwalk y Darien, afirmó que aumentar la fórmula, que es actualmente aproximadamente $11,000 por estudiante, generaría resultados tangibles.

“No hay suficientes paras (paraeducadores)”, dijo Duff. No hay suficientes paraeducadores en nuestras aulas. Considero que, en ocasiones, los docentes tienen grupos demasiado grandes y no reciben adecuadamente todos los materiales que necesitan”.

De aprobarse el proyecto de ley, los aumentos estarían vinculados al comportamiento de la inflación o a los niveles de ingresos personales.

Este proyecto de ley surge en un contexto donde los distritos escolares de Connecticut han demandado un aumento en la ayuda estatal durante los últimos años, denunciando recortes financieros que, según sostienen, impactan de manera desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos.