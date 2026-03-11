Los encuentros de migrantes en la frontera sur caen al mínimo en medio siglo

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

Los encuentros (encounters) de inmigrantes con agentes de la Patrulla Fronteriza han bajado más del 85% en los últimos años, según un análisis de Factchequeado.

Si se analizan los años fiscales, el registro de CBP muestra una caída del 84.5% entre el año fiscal 2024 y el año fiscal 2025: pasaron de 1.5 millones vs. 237,538.

El descenso comenzó durante el gobierno de Joe Biden y se profundizó muchísimo desde la llegada de Donald Trump. Si se analizan los datos por año calendario, de diciembre 2023 (249,740 encuentros) a diciembre 2025 (6,478 encuentros), la disminución es del 97.4%.

Por Wendy Selene Pérez

Los “encuentros” con migrantes en la frontera sur, entre Estados Unidos y México, cayeron a mínimos históricos en más de medio siglo, profundizándose el fenómeno en el último año durante la administración del presidente Donald Trump, según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) analizados por Factchequeado.

Si solo se compara por años fiscales (que van del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente), el registro de CBP muestra que hubo más de 1.5 millones de encuentros en el año fiscal 2024 (1,530,523) y 237,538 en el año fiscal 2025, lo que resulta en una caída del 84.5%.

En inglés, el término oficial es encounters y se refiere principalmente a aprehensiones de inmigrantes que cruzan entre los puntos de entrada oficiales (como el río o el desierto). La cifra registra eventos, no personas. Un mismo migrante puede ser contabilizado más de una vez: si es detenido, deportado e intenta cruzar nuevamente, cada intento se registra como un encuentro separado.

El descenso comenzó con Biden…

Un dato para tomar en cuenta es que algunos de los meses del año fiscal 2025 corresponden al gobierno de Joe Biden. Y, de hecho, el descenso en los encuentros en la frontera con la Patrulla Fronteriza inició durante su mandato: en abril de 2024, Biden acordó con el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intensificar la aplicación de las leyes migratorias y se empezaron a reducir los flujos migratorios. Además, en junio de 2024 y en septiembre de 2024, la administración demócrata impuso nuevas restricciones a los migrantes en busca de asilo.

…Pero se aceleró de forma drástica con Trump

Tras asumir Trump la presidencia el 20 de enero de 2025, los encuentros cayeron aún más. Desde febrero de 2025, el primer mes completo de la administración republicana, la Patrulla Fronteriza ha registrado menos de 10,000 encuentros al mes en la frontera sur, según los datos de CBP que revisamos.

Para ilustrar la caída, basta comparar el mismo mes en tres años calendario consecutivos:



249,740 en diciembre de 2023 – pertenece al año fiscal 2024.

47,320 en diciembre de 2024 – pertenece al año fiscal 2025.

6,478 encuentros en diciembre de 2025 — pertenece al año fiscal 2026.

Este comparativo revela una disminución del 97.4% en dos años.

Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y ordenó al ejército colaborar con la seguridad fronteriza desde el día uno de su mandato. Puso fin al programa CBP One, la aplicación para solicitantes de asilo implementada con Biden, suspendió el programa de refugiados (USRAP) —aunque luego emitió otra orden para aceptar a los sudafricanos afrikáners como refugiados— y aumentó las detenciones y deportaciones, incluidas las de niños y adolescentes junto con sus familias.

Otro análisis del Pew Research Center muestra que en 2025 los encuentros en la frontera entre Estados Unidos y México llegaron a su nivel más bajo desde 1970.

¿Qué pasa cuando ocurre un encuentro?

Cuando un agente de la Patrulla Fronteriza tiene un encuentro con un migrante, lo detiene y lo traslada a una instalación de CBP donde se registran sus datos biométricos y se revisa su historial. A partir de ahí, el proceso depende de cada caso.

Hasta enero de 2025, muchos migrantes eran liberados con una orden de presentarse ante un juez de inmigración mientras esperaban la resolución de su caso. Hoy ese proceso está siendo la excepción.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la vía más usada es la deportación acelerada: un proceso que permite expulsar al migrante en cuestión de días, sin audiencia ante un juez, siempre que no pueda demostrar que lleva más de dos años en el país. Antes, esta medida solo se aplicaba en zonas cercanas a la frontera; ahora se aplica en cualquier parte del territorio estadounidense.

El derecho a solicitar asilo sigue vigente en la ley, pero en la práctica enfrenta muchos obstáculos: el programa CBP One fue eliminado, como te contamos antes; las solicitudes afirmativas de asilo están pausadas, y los estándares para pasar la entrevista de “temor creíble”, que es el primer filtro para acceder al proceso de asilo, se endurecieron.

