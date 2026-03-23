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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana de hoy, lunes, al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), en Carolina.

Imágenes difundidas por la misma agencia mostraban a oficiales federales identificados con las distintas ramas dentro de ICE.

Algunos portaban distintivos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional(HSI, en inglés) de ICE. También había agentes con las siglas en inglés de “ERO”, que se refiere a la unidad de “Enforcement and Removal Operations”, que se dedica al procesamiento para deportar a personas son status migratorio no definido.

A los agentes se les vio en el área de las filas de los pasajeros que se dirigen a ser verificados por personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en ingles) antes de entrar a los aviones.

Las extensas filas se han registrado debido a la reducción de agentes de TSA debido a que llevan un mes sin cobrar debido al cierre parcial del gobierno federal, causado por un tranque en el Congreso con relación a los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que afecta a esos empleados.

La pugna presupuestaria no ha afectado a ICE, debido a que esos fondos habían sido asignados previamente.

No obstante, la decena de agentes que se vio en el área del AILMM se limitó a interactuar y orientar a los pasajeros, por lo que no quedó claro cómo aliviarán la falta de oficiales de TSA, que ha sido la causa de las extensas filas en los aeropuertos.

El Nuevo Día Llegan agentes de ICE al área de las filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. A los agentes se les vio en el área de las filas de los pasajeros que se dirigen a ser verificados por personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en ingles) antes de entrar a los aviones.

Jorge Hernández, el presidente de Aerostar Airports Holdings, empresa que opera el aeropuerto en Isla Verde, reconoció los problemas causados por el cierre parcial del gobierno federal, que ya se extiende por 37 días. Indicó que en el fin de semana se reportaron largas filas debida a la combinación de un alto volumen de pasajeros y el ausentismo de empleados de TSA.

El ejecutivo adelantó que se prevé que TSA tome unas medidas de mitigación este lunes, entre ellas la reubicación de personal administrativo, señaló en entrevista radial

Hernández indicó que ICE y TSA coordinarán entre ellos las funciones que realizarían los agentes de inmigración.

“Lo que hemos visto de los agentes de ICE es que están en diferentes puestos, haciendo funciones de monitoreo o de vigilancia y entiendo que las coordinaciones con las agencias, en este caso TSA, deben estar tomando lugar para ver que otras funciones, si alguna, ellos estarán tomando”, indicó Hernández, en Radio Isla.

Precisó que el domingo, cuando salieron unos 23,000 pasajeros en vuelos de San Juan, solo estuvo disponible “menos del 50% de la capacidad de procesamiento”.

“Se activaron un sinnúmero de protocolos de contingencia operativo como fue las instalaciones de carpas, instalamos más de 22,000 pies de carpas para proteger a los pasajeros. Se trajeron barreras para crear filas, una estructura dentro de lo que pidieran ser un proceso caótico de filas un poco largas para que así el pasajero tuviese, dentro de lo que estamos operando, un proceso y una experiencia un poco mejor”, expresó Hernández.

Este lunes, unos 20,000 pasajeros saldrán en vuelos del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Ante esto, urgió a las personas a llegar con unas cuatro horas de anticipación.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer, domingo, que los agentes supuestamente iban a ayudar verificando documentos de identificación y vigilando puntos de accesos donde usualmente hay personal de TSA, para que esos oficiales puedan dedicarse a atender los viajeros en las filas.

“No veo a un agente del ICE mirando una máquina de rayos X, porque no estamos capacitados para eso”, dijo ayer el zar de inmigración de la Casa Blanca, Tom Homan, reportó The Associated Press.

Homan comprometió a tener “un plan para el final del día (de ayer), indicando a dónde los enviaremos: desde qué aeropuertos comenzaremos y adónde los enviaremos”.

Pero Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a más de 50,000 empleados de la TSA, condenó el plan de Trump, afirmando en un comunicado que los agentes del ICE no están capacitados ni certificados en seguridad aérea.

“Nuestros miembros de la TSA han estado trabajando todos los días, sin cobrar, porque creen en la misión de mantener seguros a los pasajeros”, dijo Kelley el domingo. “Merecen que se les pague, no que los reemplacen agentes armados sin capacitación que han demostrado lo peligrosos que pueden ser”.

