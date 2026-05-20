ICE detiene a padre rumbo a la escuela con su hijo en Bridgeport: ‘Pienso en los niños en el autobús’

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Un estudiante de Bridgeport y su padre fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una parada del autobús escolar el viernes pasado.

El representante estatal Christopher Rosario (D-Bridgeport) recibió una llamada mientras sucedía el incidente.

“Recibí una llamada esa mañana alrededor de las 7:30 a.m. de parte de María Matos de la Alianza para las Escuelas Charter de Connecticut”, expresó Rosario. “Inmediatamente traté de obtener toda la información que pude”.

Mientras su propia hija adolescente se dirigía a la escuela del distrito, Rosario recibió la noticia de que, presuntamente, otro joven de 16 años y su padre estaban siendo detenidos. Ambos se encontraban en su auto, esperando el autobús escolar.

“El chico salió del auto cuando el autobús estaba llegando y, supongo, que cuando abrió la puerta ahí fue que ellos se acercaron”, relató Rosario.

En una declaración a Connecticut Public, un portavoz de ICE señaló que los agentes arrestaron al padre, quien ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en mayo de 2005 y para quién se emitió una orden de deportación por parte de un juez de inmigración en octubre de ese mismo año.

“No se detuvo a ningún estudiante ni a ningún ciudadano estadounidense”, clarificó ICE.

La agencia señaló que los agentes permitieron que el padre se comunicara con su esposa para que recogiera a su hijo.

“Los agentes permanecieron con el joven hasta que llegó su madre para garantizar su seguridad”, añadió ICE.

La agencia invita a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país a utilizar la aplicación móvil CBP Home, la cual ofrece $2,600 y un vuelo gratuito a aquellos que opten por autodeportarse.

“Animamos a toda persona que esté aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y reservar la oportunidad de regresar a los EE. UU. por la vía correcta y legal para vivir el sueño americano”, comunicó la agencia. “De lo contrario, serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar”.

Respuesta de los funcionarios electos y defensores

Mientras tanto, Rosario llamó a la oficina del senador Richard Blumenthal quien se involucró de inmediato en el seguimiento de la situación del estudiante y su padre.

“El viernes, nuestra oficina se puso en contacto con ICE para obtener más información sobre el caso del padre, y estamos evaluando los posibles próximos pasos”, declaró Blumenthal a Connecticut Public en un comunicado.

Rosario señaló que la Policía de Bridgeport acudió rápidamente a la escena el viernes, mientras que el grupo de derechos de los inmigrantes Make the Road CT confirmó que su equipo de respuesta rápida también fue desplegado posteriormente para ayudar a la familia.

"Estamos profundamente preocupados por el reciente aumento de la actividad de ICE en Bridgeport durante las pasadas semanas, incluyendo los operativos cerca de la alcaldía, a las afueras del tribunal y, más recientemente, en una parada del autobús escolar”, dijo Mary Smith, subdirectora de Make the Road CT. “Estas acciones están creando miedo e inestabilidad en nuestras comunidades, particularmente entre las familias inmigrantes que simplemente están tratando de seguir con su vida".

Make the Road CT señaló que están respetando la privacidad de la familia mientras esta se reúnen con abogados.

“Es traumático”, dijo Rosario, “no solo para esa persona, sino para todos los demás niños en el autobús”.

Impacto en los latinos de Bridgeport

Rosario, nativo de Bridgeport, viene de una familia puertorriqueña. Aunque todos los nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos, Rosario confiesa que tiene las mismas preocupaciones que muchos cónyuges y padres latinos inmigrantes con el aumento de la actividad de ICE.

“Pienso, ante todo, como padre, como esposo, como alguien que sube a su hija al autobús casi todas las mañanas”, dijo. “Ya sabes, el trauma que mi hija podría haber sufrido si el detenido hubiera sido uno de sus compañeros de clase, alguien con quien ella va a la escuela, con quien almuerza y con quien tiene una relación”.

Rosario expresó que le preocupa el efecto disuasorio sobre otras familias inmigrantes de la zona. El distrito escolar ya ha visto una disminución en la asistencia durante el año transcurrido desde que la administración Trump comenzó su represión migratoria.

“Un informe reciente habla sobre 700 niños que nunca regresaron a las Escuelas Públicas de Bridgeport después de [lo que ha pasado con] ICE”, dijo Rosario. “Puedo imaginar que esa cifra es similar en otras ciudades y pueblos, y probablemente será aún mayor después de este incidente”.

Las Escuelas Públicas de Bridgeport no emitieron un comunicado inmediato a los estudiantes y las familias sobre la actividad de ICE.

“Solo pienso en los niños en el autobús”, expresó Rosario.

Esta historia ha sido actualizada para incluir detalles adicionales de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y para aclarar que un equipo de respuesta rápida de Make The Road CT brindó asistencia tras el arresto.