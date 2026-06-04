Aquí te decimos dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA este verano en Hartford

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El alcalde de Hartford, Arunan Arulampalam, recuerda cuando visitó el estadio Rose Bowl en Pasadena, California, con su familia durante la Copa Mundial de la FIFA 1994. Habían montado una pequeña villa de la Copa Mundial a las afueras del estadio para aquellos que no tenían para comprar entradas.

“Solíamos ir los fines de semana y pasar el rato allí, y fue entonces cuando me enamoré del fútbol”, dijo Arulampalam. “Quería que las familias de Hartford también tuvieran esa experiencia".



Aunque la Copa Mundial no celebrará partidos en Connecticut, la ciudad de Hartford está lanzando una iniciativa llamada Summer of Soccer. Se trata de una serie de eventos gratuitos, en distintos puntos de la ciudad, donde podrás disfrutar de los partidos transmitidos desde Estados Unidos, México y Canadá.

Estos tres lugares serán los anfitriones principales de estos eventos:



Trinity Health Stadium, junto a Hartford Athletic, el equipo de fútbol profesional de la ciudad

Parkville Market, un mercado gastronómico en el barrio de Parkville, al oeste de Hartford

Pratt Street, un paseo comercial de una cuadra en el centro urbano de Hartford

Las tres localidades transmitirán el primer partido de la Selección de los EE. UU. contra Paraguay el viernes 12 de junio a las 9 p.m. También transmitirán la final de la Copa Mundial el domingo 19 de julio a las 2:00 p.m.

Pratt Street será el punto de encuentro para ver los partidos de la Selección de los EE. UU. durante el resto de la Copa Mundial. Estos eventos estarán abiertos al público. Los fanáticos podrán disfrutar de música, actividades antes de los partidos y un ambiente familiar.

Parkville Market transmitirá todos los partidos celebrados dentro de su horario de apertura.

Arulampalam dijo que también habrá restaurantes y bares en toda la ciudad que vestirán los colores de sus equipos para que los fanáticos tengan un lugar dónde reunirse, sin importar cuál sea su equipo.

“Esperamos que esta Copa Mundial ayude a destacar la amplia variedad gastronómica y cultural que tenemos, y que también nos una como personas”, expresó Arulampalam. “Creo que somos más fuertes cuando abrazamos nuestra diversidad. Ahora mismo, con tantas cosas saliendo mal en el país, creo que Hartford puede ser justo el antídoto".

Arulampalam señaló que irán actualizando los puntos de encuentro en el calendario de partidos de Summer of Soccer en las próximas semanas.

Conéctate con la escena futbolística de Hartford

Parkville Market dará inicio a la celebración de la Copa Mundial el jueves 11 de junio. Podrán disfrutar de las banderas de las diferentes selecciones que adornan las barandillas del área de comidas, ofertas gastronómicas especiales en los 22 restaurantes y tres bares, y un pequeño campo de fútbol con césped afuera del establecimiento.

“En Parkville Market puedes darte una vuelta culinaria por el mundo”, comentó Ashley McHugh, directora de eventos de Parkville Market. “Así que entre los partidos del mundial y la comida de todo el mundo, tendrás la combinación perfecta”.

Las personas podrán ver el partido adentro, en una televisión gigante, añadió McHugh, o en una pantalla grande afuera. El establecimiento presentará todos los partidos televisados por Telemundo, dijo.

Durante todo el verano, anunció McHugh, Parkville Market contará con sorteos, premios, pintacaritas y una cabina de fotos de 360 grados.

Tyler Russell / Connecticut Public Un pequeño campo de fútbol afuera de Parkville Market, que servirá como punto de encuentro para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Hartford, 2 de junio de 2026.

Cualquier persona que traiga un balón de fútbol podrá disfrutar del campo de fútbol exterior antes, durante o después de los partidos, dijo McHugh. Puede que incluso haya sorteos de premios por anotar un gol, explicó.

“[Parkville Market] es simplemente un lugar donde todos se reúnen”, dijo McHugh. “Siento que tenemos muchos fanáticos del fútbol, así que queremos que la gente comparta mientras ve [los partidos]”.

Eso es lo que Kenniel Martin disfruta del deporte.

“Puedes ir a algún lugar, ya sea un bar o un restaurante, [y compartir con] personas completamente desconocidas”, dijo Martin. “Al final del partido, sientes que son familia”.

Martin es el fundador y director ejecutivo de la Hartford Lions Soccer Academy (HLSA), una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo juvenil.

La HLSA es un socio comunitario de la iniciativa Summer of Soccer. Parte de la iniciativa es ayudar a aficionados al fútbol, no solo a conectar entre sí, sino también con grupos locales de fútbol.

“Nosotros [HLSA] usamos el fútbol como una herramienta para conectar con los niños, las familias y las comunidades”, dijo Martin. “No se trata solo de una organización de fútbol”.

Martin invita a los que quieran conocer del fútbol más allá de la pantalla, a asistir a la exhibición comunitaria anual de fútbol de la HLSA el 20 de junio.

El Departamento de Bomberos de Hartford jugará contra el Departamento de Policía de Hartford, junto con un equipo de estrellas de la comunidad y un equipo de estrellas corporativo, reuniendo a la comunidad y las organizaciones locales para una competencia amistosa.

Ya sea de la Copa Mundial o un partido local, Martin dijo que ver un partido de fútbol con otras personas permite que los aficionados al fútbol puedan animar a sus equipos juntos, que los curiosos del fútbol puedan aprender más sobre el deporte, y que los niños puedan enamorarse del juego.

“Cuando lo veas y lo vivas entenderás exactamente de lo que estoy hablando”, dijo Martin, “y creo que lo lograremos este verano con el Summer of Soccer”.

Más información

Busca el calendario de partidos y en qué parte de Hartford los transmitirán en el sitio web de Summer of Soccer. Si tienes un negocio local y quieres formar parte de esta iniciativa, llena el formulario en la página de inicio.

Parkville Market ofrecerá actualizaciones sobre las actividades especiales a celebrarse durante los partidos a través de su sitio web y sus redes sociales.

Para más información sobre los próximos eventos de la Hartford Lions Soccer Academy, visita su sitio web. Regístrate aquí para asistir al partido de exhibición, Annual CommUnity Soccer Showcase, a celebrarse el sábado 20 de junio de 10 a.m. a 1 p.m. en el Trinity Health Stadium.