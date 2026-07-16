‘Latinos con Ned’: Caucus Demócrata Hispano de Connecticut respalda a Ned Lamont para gobernador

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Los miembros del Caucus Demócrata Hispano de Connecticut (CHDC, por sus siglas en inglés), así como sus partidarios, confirmaron su respaldo al gobernador Ned Lamont en su aspiración al tercer mandato.

El CHDC anunció su apoyo el martes, sellando el acuerdo con un grito en spanglish: “Latinos con Ned and Susan”.

El vicepresidente del CHDC, Miguel Castro, señaló que la administración de Lamont ha impulsado a las comunidades latinas a través de diversos sectores.

“El gobernador Ned Lamont y la vicegobernadora Susan Bysiewicz han demostrado ser aliados comprometidos que luchan por nuestras familias”, expresó Castro. “Así que apoyamos y seguiremos apoyando a esta administración, a este equipo ideal, porque ellos nos apoyan a nosotros”.

Según el censo decenal de la Oficina del Censo de los EE.UU., en Connecticut viven más de 600,000 hispanos o latinos, lo que representa casi 20% de la población del estado.

Castro mencionó varios ejemplos de los esfuerzos que la administración de Lamont ha realizado para apoyar a las familias latinas.

En la educación, explica Castro, Lamont logró que Connecticut fuera el primer estado en exigir la integración de estudios afroamericanos, negros, puertorriqueños y latinos en todas las escuelas secundarias.

En el ámbito de la atención médica, añade que el programa Covered Connecticut del gobernador redujo la brecha de las disparidades en la atención médica para la comunidad hispana y otras comunidades de color.

Además, en cuanto a inclusión lingüística, Castro indicó que Lamont firmó un proyecto de ley “significativo” que estableció los términos “Latino” y “Latina”, así como el término en género neutro “Latine”, como los términos preferidos en las comunicaciones oficiales del gobierno.

Castro comentó que también ha visto resultados positivos en áreas como la vivienda, el empoderamiento de la fuerza laboral y la reforma migratoria bajo la administración del gobernador Lamont.

“Han defendido y han brindado acceso a la comunidad, para que tenga una oportunidad igual a la de todos los demás”, dijo Castro. “Así que no solo tienen una agenda ya establecida, sino que también es sólida, y nosotros apoyamos sus esfuerzos, porque se han convertido en un esfuerzo compartido por todos nosotros”.

Lamont expresó que, si resulta electo, planifica seguir impulsando sus esfuerzos en colaboración con las comunidades latinas.

“Me encanta el hecho de que estamos creando más negocios nuevos que antes, y que muchos de ellos son negocios que hombres y mujeres hispanos están creando en sus comunidades”, expresó Lamont, “construyendo riqueza, haciendo que nuestras comunidades cobren vida”.

Tyler Russell / Connecticut Public La vicegobernadora Susan Bysiewicz critica las recientes acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al responder a una pregunta fuera del tema principal. Miembros del Caucus Demócrata Hispano se reúnen en el Capitolio de Hartford el 14 de julio de 2026 para expresar su respaldo al gobernador Ned Lamont y a la vicegobernadora Susan Bysiewicz.

Bysiewicz hizo eco del sentimiento del gobernador y pidió a los residentes latinos que salgan a votar.

“Necesitamos a la comunidad hispana en esta elección para que podamos continuar el buen trabajo que hemos estado haciendo…” dijo Bysiewicz. “Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho juntos, pero también sabemos que la comunidad latina es clave para ayudarnos a continuar el progreso para todo Connecticut”.

Lamont se enfrentará al representante estatal demócrata Josh Elliot en las primarias. Lamont solicitó la ayuda de Castro para traducir su mensaje para los votantes latinos.

“El 11 de agosto tendremos las primarias”, anunció Lamont en inglés, mientras Castro interpretaba al español, “tu voto realmente marca la diferencia. Podrán hacer su voto anticipado, por correo o presencial. El 11 de agosto y luego en noviembre. Los necesitamos en ambas ocasiones”.