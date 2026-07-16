Activistas de CT entregan 400 postales en solicitud a una reforma migratoria

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Un grupo de cerca de 30 defensores proinmigrantes se presentó a las afueras de la oficina del senador estadounidense Chris Murphy en Hartford el viernes por la mañana. Defensores de diferentes edades, desde una adolescente hasta una mujer mayor en silla de ruedas, dijeron presente. En sus manos llevaban alrededor de 400 postales para entregarlas.

Estas postales fueron escritas por personas de todo Connecticut durante su participación en una protesta frente al tribunal federal de inmigración el 3 de junio. En las postales, piden al senador Murphy y al senador Richard Blumenthal que retiren el financiamiento y abolan a ICE.

“Creo que muchas veces ocurre una acción enorme, pero luego la gente no sabe qué hacer después”, dijo Stefan Keller, miembro de la comunidad. “Se siente bien poder guiar a la gente al siguiente paso”.

Expresaron que es aún mejor, ver cómo se concreta ese siguiente paso junto con un grupo de miembros de la comunidad local que se reunieron un viernes por la mañana para entregar personalmente las postales.

Llamados a la acción dirigidos a los senadores estadounidenses de CT

Con la entrega de las postales, Keller explicó que el grupo estaba llamando a los legisladores a tomar acción en cuanto a la reciente actividad de ICE y en los tribunales de inmigración.

“Los operativos han aumentado aún más en el último mes”, dijo Keller. Aunque no tienen cifras exactas, Keller informó que ha habido un aumento notable en los avistamientos de ICE reportados en las comunicaciones internas de los grupos de defensa en Connecticut.

Comentan que es un reflejo del aumento nacional de avistamientos reportados de operativos de ICE, con 10,000 arrestos en cinco días, el mes pasado.

Keller también señaló que los defensores comunitarios están notando que a las personas se les está acelerando el trámite a través del sistema de la corte de inmigración de Hartford, lo que genera preocupaciones sobre un aumento de las órdenes de expulsión y de los procedimientos judiciales acelerados.

Según CT Mirror, el tribunal de inmigración de Hartford ha alcanzado este año un número récord de deportaciones, ya que los “jueces han emitido 2,858 órdenes de expulsión desde el 1 de enero al 1 de junio”, un aumento en comparación con las 2,200 deportaciones el año pasado.

Un portavoz del Departamento de Justicia le comunicó a Connecticut Public en una declaración escrita que “reducir la acumulación de casos de los tribunales de inmigración sigue siendo una de las máximas prioridades de esta administración. El Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración al dar audiencias justas y expeditas a los casos, de manera uniforme y de conformidad con la ley”.

Varios jueces de inmigración con sede en Hartford han dejado sus puestos desde que comenzó la ofensiva de la administración Trump, y una agencia dependiente del Departamento de Justicia indicó que están trabajando con la acumulación de casos.

Tyler Russell / Connecticut Public Una copia de una de las postales que se están entregando, cuyo texto manuscrito dice: «Dejen de decir que las cosas deberían ser diferentes y empiecen a demostrarnos cómo están logrando que cambien. ¡Ni un dólar más para ICE!». El 10 de julio de 2026, miembros del grupo ICE Out of Hartford entregan unas 400 postales manuscritas en la oficina del senador Chris Murphy, en Hartford, para exigir que se retire la financiación y se disuelva el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración tiene como prioridad la conclusión oportuna de todos los casos”, expresó un portavoz de la agencia. “La demora innecesaria perjudica tanto a los extranjeros con reclamaciones meritorias como al público estadounidense que desea ver a los extranjeros con reclamaciones que no son meritorias removidos lo más rápido posible. La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración seguirá realizando ajustes en la planificación, a medida que sigue integrando nuevos jueces de inmigración, para garantizar que todos los casos se tramiten de manera oportuna y conforme a la ley”.

Los defensores pidieron a Murphy y a Blumenthal que fueran ellos mismos al tribunal de inmigración para estar atentos a violaciones del debido proceso de ley.

“Es difícil saber dónde va a estar ICE”, dijo Keller, “pero el tribunal de inmigración está en el mismo lugar todos los días. Hay cientos de personas que visitan este edificio cada semana para comparecer ante el tribunal, así que es un lugar al que nuestros senadores podrían ir para ver realmente lo que está pasando”.

Los defensores también pidieron a los senadores que impulsen vías viables para la ciudadanía que garanticen la seguridad de todos los inmigrantes, incluso mediante la posibilidad de un programa de “amnistía para todos”.

Murphy compartió sus pensamientos mediante un comunicado esa tarde.

“Lo que hemos visto por parte de ICE en Connecticut —que aprehenden a personas cuando se presentan a sus audiencias frente al tribunal, que separan familias, que detienen a personas que han vivido y trabajado en nuestro estado por años— es horrible. Es por eso que, como el miembro de mayor rango del comité de asignaciones del partido demócrata para el DHS [Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés], lideré la lucha contra el financiamiento de esta agencia anarquista y por eso seguiré haciendo todo lo que esté en mi poder para impedir que el DHS aterrorice a nuestras comunidades”, dijo Murphy.

La oficina de Murphy está trabajando para organizar una reunión con algunos de los defensores que estuvieron presentes el viernes, según afirmó uno de los miembros de su personal.

Blumenthal también emitió un comunicado.

“Las políticas migratorias despiadadas y brutales de la Administración Trump han quedado plenamente expuestas. Desde irrumpir en hogares y detener a personas sin causa hasta retrasar las renovaciones de DACA y cancelar arbitrariamente visas de estudiantes, la crueldad insensible es la norma de ICE. Necesitamos cambios integrales, esa ha sido mi lucha, y los necesitamos ahora”, afirmó Blumenthal. “El Congreso debe tener la valentía de examinar de manera más amplia nuestro sistema de inmigración y arreglar lo que claramente está roto".

Según uno de sus funcionarios, Blumenthal está planificando ir a una audiencia de inmigración en Hartford cuando el Senado entre en receso en el mes de agosto.

Tyler Russell / Connecticut Public Stefan Keller espera frente a la oficina del senador Chris Murphy junto a miembros de ICE Out of Hartford, mientras intentan entregar unas 400 tarjetas postales escritas a mano el 10 de julio de 2026, exigiendo que se retire la financiación y se elimine el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

‘Merecemos algo mejor'.

En el pasillo fuera de la oficina del senador Murphy, el grupo cantaba canciones de esperanza mientras dos defensores hablaban con miembros del personal dentro de la oficina.

Cuando la subdirectora estatal del senador Murphy, Joanne Cannon, salió a escucharlos, los defensores leyeron algunas de las notas escritas en las postales:

“No más ICE o los reemplazaremos. Somos más que ustedes, y si ustedes no lo hacen, uno de nosotros lo hará". Ben, de Bloomfield

"Al padre de mi amiga se lo llevaron durante el primer mandato del presidente Trump. Fue asesinado cuando fue deportado de regreso a su país. Ella tiene que vivir con eso siempre. Abolen a ICE". Anónimo, de Middletown

“No podemos permitir que desaparezcan, secuestren y aterroricen a la humanidad aquí en los EE. UU. Por favor, actúen. Detengan este terror". Abby de Marlborough, Connecticut

“ICE tuvo detenido a mi amigo durante casi tres meses. El trato fue inhumano. Merecemos algo mejor". Jason, de Hartford, Connecticut.