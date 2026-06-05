Poderosa: Carolina Gieczewski, una educadora que lidera guiada por sus valores

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Carolina Gieczewski enseña español a sus alumnos de tercer grado mediante un viaje virtual alrededor del mundo. En Argentina, los estudiantes aprenden sobre el tango y el poncho tradicional; mientras que, en México, descubren el mole poblano de chile y chocolate, así como el ave nacional, el águila real.

“Quiero que vean que los latinos son como el helado”, dijo Gieczewski. “Venimos de todos los sabores, y todos somos diferentes. Somos vibrantes, y cada uno aporta algo diferente a la mesa”.

Gieczewski enseña español a estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado en el sistema de escuelas públicas de West Hartford. En sus clases, enseña sobre la comida, la ropa, la música y las expresiones típicas de distintos países de América Latina, incluido su país natal, Argentina.

“Argentina, al igual que Estados Unidos, es una sociedad de inmigrantes”, informó Gieczewski. “Todo el mundo es de otro lugar, o los abuelos de todo el mundo son de otro lugar”.

Gieczewski creció en un hogar multicultural. Es argentina de primera generación por parte de su madre italiana y de segunda generación por parte de su padre. Sus abuelos paternos eran de Italia y Polonia. Debido a esto, Gieczewski señaló que siempre estuvo rodeada de idiomas.

“Mi padre habla un dialecto marchegiano (italiano) con su familia. En la casa de mi mamá, se habla calabrés (otro dialecto italiano). “En nuestra casa, hablábamos español”, relató Gieczewski. “Fuimos a la escuela y aprendimos inglés, y luego, más tarde, francés”.

Esta crianza le inculcó a Gieczewski valores sólidos en torno al idioma, la cultura y la educación.

“Para mí, es muy importante mantener viva la cultura”, afirmó Gieczewski, “transmitir esas tradiciones y transmitir también el uso del idioma que traemos de nuestros países de origen”.

Gieczewski es una líder reconocida en su campo. El Consejo de Profesores de Idiomas de Connecticut la reconoció como Profesora de Idiomas del Año 2025-2026. Sin embargo, Gieczewski señaló que no habría encontrado su camino si no hubiera seguido su pasión por la educación.

Un gran cambio de carrera

Gieczewski llegó a Estados Unidos para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Connecticut. Se graduó y trabajó como abogada durante aproximadamente cuatro años, ejerciendo en áreas del derecho civil como lesiones personales, inmigración y derecho de familia.

“Crecí en ese entorno”, dijo Gieczewski. “Mi mamá es abogada. Trabajé con ella en los tribunales de Argentina”.

Sin embargo, durante todos esos años, Gieczewski dijo que nunca sintió una verdadera pasión por el trabajo que realizaba.

Tyler Russell / Connecticut Public Carolina Gieczewski enseña español en Smith STEM School, en West Hartford, el 6 de mayo de 2026. Les enseña a sus estudiantes sobre la comida, la vestimenta, la música y las expresiones típicas de distintos países de América Latina, incluido su país natal, Argentina.

No fue hasta su tercer año en la facultad de Derecho que Gieczewski encontró esa chispa, cuando estudió derecho educativo. No volvería a sentir esa chispa hasta que participó como voluntaria en Street Law, un programa en el que enseñaba a jóvenes de New Britain cómo las leyes afectan su vida cotidiana.

“Salía de ese salón completamente energizada, pensando: necesito más de esto”, expresó. “Menos litigio, y más de eso”.

Sin embargo, cambiar de carrera no fue una decisión que Gieczewski tomara a la ligera. Admitió que le tomó 15 meses de reflexión antes de dar el paso definitivo.

“Me había tomado ocho años convertirme en abogada”, explicó Gieczewski. “No es algo que se deja atrás de un día para otro”.

Una vez que Gieczewski ingresó al programa ARC, el programa estatal de certificación acelerada para la enseñanza, mencionó que se sintió en paz entre los demás profesores de idiomas.

“Después de hacer el cambio, la felicidad llegó a mí”, afirmó. “Estoy feliz enseñando, y han pasado 20 años en un abrir y cerrar de ojos. Después de 20 años enseñando, sigo con la misma energía y todavía me encanta lo que hago”.

‘Eres lo que haces’

A lo largo del año escolar, Gieczewski invita a miembros de la comunidad de distintos orígenes latinos para que hablen con sus estudiantes sobre su experiencia al incorporarse en el campo en el que trabajan.

“Lo más hermoso que ocurre es que estas personas les dicen a los estudiantes: este es el camino que ha tomado mi vida”, dijo Gieczewski. “Así fue como alcancé el éxito, y ustedes también pueden hacerlo”.

Para las latinas que quizá aún estén encontrando su camino, Gieczewski recomienda un enfoque similar.

“Visiten a otras personas, si pueden”, dijo Gieczewski. “¿Dónde vas a trabajar? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer todos los días?”.

Tyler Russell / Connecticut Public Carolina Gieczewski enseña español en Smith STEM School, en West Hartford, el 6 de mayo de 2026. Les enseña a sus estudiantes sobre la comida, la vestimenta, la música y las expresiones típicas de distintos países de América Latina, incluido su país natal, Argentina.

Según Gieczewski, estar expuesto a personas con trayectorias y trasfondos diferentes puede facilitar el proceso de descubrir tu propósito. También sugiere buscar un mentor una vez hayas encontrado el camino que quieres seguir.

“Siempre les digo a mis estudiantes: ‘eres lo que haces’”, concluyó Gieczewski. “Entonces, ¿quién vas a ser?”.

Gieczewski informó que planifica seguir enseñando idiomas y cultura, para que las futuras generaciones crezcan como pensadores fuertes y empáticos.

Sin embargo, explicó que llegar hasta este punto requirió un gran cambio en los planes de su vida, por lo que recomienda tomarse el tiempo para descubrir los valores que realmente se alinean con quién eres. También señaló que no hay necesidad de apresurar las cosas, a pesar de lo que puedan sugerir las expectativas de la sociedad.

“Cuando tienes claridad, tienes un propósito, trabajas duro por ese propósito y lo haces con amor”, dijo Gieczewski, “las cosas salen bien”.

Esta historia forma parte de la serie Poderosas: "Portraits of Purpose", que destaca a líderes latinas en nuestras comunidades en Connecticut.