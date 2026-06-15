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Lead negotiator on 2015 Iran nuclear deal weighs in on what's next for Trump's deal

NPR | By Lauren Hodges,
Christopher IntagliataAilsa Chang
Published June 15, 2026 at 4:21 PM EDT

NPR's Ailsa Chang talks with Wendy Sherman, the lead U.S. negotiator on the 2015 Iran nuclear agreement, about the road ahead for U.S. negotiators aiming to strike a new deal to end the Iran war.

Copyright 2026 NPR
Lauren Hodges
Lauren Hodges is an associate producer for All Things Considered. She joined the show in 2018 after seven years in the NPR newsroom as a producer and editor. She doesn't mind that you used her pens, she just likes them a certain way and asks that you put them back the way you found them, thanks. Despite years working on interviews with notable politicians, public figures, and celebrities for NPR, Hodges completely lost her cool when she heard RuPaul's voice and was told to sit quietly in a corner during the rest of the interview. She promises to do better next time.
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Christopher Intagliata
Christopher Intagliata is an editor at All Things Considered, where he writes news and edits interviews with politicians, musicians, restaurant owners, scientists and many of the other voices heard on the air.
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Ailsa Chang
Ailsa Chang is an award-winning journalist who hosts All Things Considered along with Ari Shapiro, Audie Cornish, and Mary Louise Kelly. She landed in public radio after practicing law for a few years.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate