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This week in science: Exoplanetary salt clouds, ancient families and laughter's origin

NPR | By Regina G. Barber,
Angela Y. Zhang
Published June 25, 2026 at 4:04 PM EDT

Hosts from NPR's science podcast Short Wave talk about an exoplanet with pink, salty clouds, the surprising social structure of ancient human relatives and the origins of laughter.

Copyright 2026 NPR
Regina G. Barber
Regina G. Barber is Short Wave's Scientist in Residence. She contributes original reporting on STEM and guest hosts the show.
Angela Y. Zhang
Angela Y. Zhang, MD (she/hers) is a fellow on Short Wave through the Stanford Health Equity Media Fellowship, and a pediatrician. A first-generation Chinese-American, she grew up in Seattle and made her way to the East Coast to complete a self-designed major in Mass Media & Cross-Cultural Perception at Duke University, and completed her MD at Brown University.

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate