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Roger Bennett previews 'organization vs. chaos' World Cup final

NPR | By Jeffrey Pierre,
Scott DetrowWilliam Troop
Published July 16, 2026 at 4:14 PM EDT

The stage is set for this Sunday's men's World Cup final. NPR's Scott Detrow previews the match-up between Spain and Argentina with Roger Bennett, founder and CEO of the Men in Blazers network.

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Jeffrey Pierre
Jeffrey Pierre is an editor and producer on the Education Desk, where helps the team manage workflows, coordinate member station coverage, social media and the NPR Ed newsletter. Before the Education Desk, he was a producer and director on Morning Edition and the Up First podcast.
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Scott Detrow
Scott Detrow is a White House correspondent for NPR and co-hosts the NPR Politics Podcast.
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William Troop
William Troop is a supervising editor at All Things Considered. He works closely with everyone on the ATC team to plan, produce and edit shows 7 days a week. During his 30+ years in public radio, he has worked at NPR, at member station WAMU in Washington, and at The World, the international news program produced at station GBH in Boston. Troop was born in Mexico, to Mexican and Nicaraguan parents. He spent most of his childhood in Italy, where he picked up a passion for soccer that he still nurtures today. He speaks Spanish and Italian fluently, and is always curious to learn just how interconnected we all are.

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate