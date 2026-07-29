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50 years after landmark laws, some U.S. rivers are recovering but threats remain

NPR | By Celia Llopis-Jepsen
Published July 29, 2026 at 4:45 AM EDT

Half a century ago, a series of landmark federal laws started reining in water pollution. As a result, some rivers across the country are bouncing back to life, but threats to clean rivers remain.

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Tags
NPR Climate Change
Celia Llopis-Jepsen

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

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