La Comisión de Comercio entre CT y Puerto Rico busca fortalecer los lazos económicos. Conoce sus objetivos

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La Comisión de Comercio entre Connecticut y Puerto Rico busca fortalecer las alianzas existentes e identificar nuevas oportunidades para impulsar el comercio entre el estado y la isla.

“Ya celebramos nuestra segunda reunión, así que ya estamos dando los primeros pasos”, comentó el representante demócrata de Bridgeport, Christopher Rosario, copresidente de la comisión, durante una mesa redonda que se celebró el jueves. “Estoy muy entusiasmado con todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo”.

Según Rosario, la comisión ya ha comenzado a generar resultados positivos en sus esfuerzos por abordar la crisis de agua en Puerto Rico, luego de la sequía severa que aquejó la isla durante el verano.

“Tras anunciar que estábamos tratando de hacer algo, se nos acercaron no solo miembros de la diáspora sino también nuestros socios comerciales aquí en el estado de Connecticut”, comunicó Rosario.

La compañía de agua de Connecticut, Aquarion, junto con el Connecticut Institute for Community Development-Puerto Rican Parade Committee (CICD) hicieron un donativo para proveer ayuda directamente a las zonas afectadas, según Rosario. Algunos ingenieros y organizaciones sin fines de lucro también se comunicaron con la comisión para ofrecer ayuda y donativos, señaló.

Esta respuesta ante la emergencia resultó ser la “oportunidad perfecta” para que la comisión asumiera un papel más activo, expresó Rosario. Rosario quiere transmitir esa misma energía a los demás pilares de la comisión que incluyen la economía, el turismo, la vivienda, la educación, la atención médica y la energía.

“No queremos reunirnos solo por reunirnos”, instó Rosario. “Queremos hacer el trabajo de verdad”.

Según Rosario, una de las principales prioridades de cara al futuro es identificar las áreas en las que la comisión puede alcanzar resultados concretos como parte de su plan de trabajo para el primer año.

Ryan Caron King / Connecticut Public ARCHIVO: Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Christopher Rosario. “No queremos reunirnos solo por reunirnos”, instó Rosario. “Queremos hacer el trabajo de verdad”.

Sin embargo, señaló que su enfoque está en establecer relaciones duraderas que permitan que el comercio entre Puerto Rico y Connecticut continúe creciendo durante los próximos cinco años y de cara al futuro.

En busca de oportunidades de colaboración entre Connecticut y Puerto Rico

La comisión está trabajando en identificar a empresarios en Puerto Rico y Connecticut que estén interesados en expandir sus negocios y conectarlos con oportunidades en el estado o en la isla, informó el senador demócrata de Hamden, Jorge Cabrera, quien también es copresidente de la comisión.

“¿Dónde podemos encontrar oportunidades de colaboración entre las empresas de Connecticut y las de Puerto Rico que nos permitan no solo aumentar el comercio entre Connecticut y Puerto Rico, sino también mejorar el nivel de vida de las personas?” preguntó Cabrera.

Cabrera, quien también es puertorriqueño, explicó durante la mesa redonda pública cómo los vínculos entre Connecticut y Puerto Rico pueden ayudar a quienes viven en la isla a quedarse y prosperar allí.

“Francamente, estoy cansado de escuchar las historias de mis familiares y de los familiares de otras personas, con un talento y una inteligencia increíbles, y con mucho que aportar, que se ven obligados a mudarse a lugares como Atlanta, Florida y Connecticut”, lamentó Cabrera.

“Todos sabemos que, con el apoyo adecuado y las oportunidades económicas necesarias, tenemos la misma capacidad que cualquier otra persona para triunfar en cualquier ámbito”, afirmó.

Para crear las condiciones de apoyo adecuadas, los miembros de la comisión buscan no solo empresarios, sino también expertos e historias que sirvan de ejemplo.

Tyler Russell / Connecticut Public ARCHIVO: El copresidente de la comisión, el senador Jorge Cabrera, pregunta “¿dónde podemos encontrar oportunidades de colaboración entre las empresas de Connecticut y las de Puerto Rico que nos permitan no solo aumentar el comercio entre Connecticut y Puerto Rico, sino también mejorar el nivel de vida de las personas?”

Werner Oyanadel, director de asuntos políticos de la Subcomisión Latina y Puertorriqueña de la Comisión sobre Mujeres, Niños, Adultos Mayores, Equidad y Oportunidades (CWCSEO) de Connecticut, dijo que le interesa utilizar la Comisión de Comercio de Puerto Rico como un posible modelo a seguir en Nueva Jersey.

“Me impresionó mucho que Nueva Jersey ya haya asignado, a través de su legislatura, $200,000 en subvenciones para industrias de Puerto Rico y Nueva Jersey interesadas en invertir en ambos lugares”, dijo Oyanadel.

Cabrera instó a los propietarios de pequeñas empresas en Puerto Rico y Connecticut a que se comuniquen con la comisión. La comisión de comercio busca apoyar a quienes estén interesados en expandir sus negocios a Puerto Rico o a los Estados Unidos, dijo Cabrera.

Rosario también señaló que aún quedan algunos puestos por designar dentro de la comisión para quienes estén interesados en formar parte de la junta. Además, anima a todos los miembros de la comunidad a participar en las discusiones públicas y, de esa forma, contribuir al desarrollo de las conversaciones en curso.

“Ya sea que trabajes en el gobierno, que seas ambientalista o que te dediques a las finanzas, te necesitamos”, dijo Rosario. “Necesitamos tu experiencia”.

Más información

Puedes comunicarte con la Comisión de Comercio entre Connecticut y Puerto Rico a través del correo electrónico azaira.perez-acevedo@cga.ct.gov o llamando al (860) 240-0429.

También puedes acceder a las actualizaciones sobre la comisión de comercio que se publican en la página de Facebook de la CWCSEO.