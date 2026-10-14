Música: Lo que está escuchando el equipo de trabajo latino de CT Public

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Somos Connecticut, la iniciativa latina de CT Public, está recopilando una lista de las canciones que nuestro equipo de trabajo latino está escuchando ahora mismo. La música es un hilo conductor en nuestras culturas latinas: una forma importante de conectar con nosotros mismos y con otros.

En este Mes de la Herencia Hispana, celebramos las bandas sonoras de nuestras vidas, del presente y el pasado, destacando esas canciones que nos llegan al corazón o que transforman por completo nuestro estado de ánimo.

Inspirado en El Tiny takeover de NPR, el equipo latino de CT Public comparte la música con la que se identifican ahora mismo.

"ILYSMIH" de Kali Uchis

En mis listas de Spotify, Kali Uchis es quien más predomina. Ha sido increíble ver cómo ha evolucionado su estilo. "ILYSMIH", aunque no es de mis favoritas, se me quedó grabada por la vulnerabilidad y emoción tan pura que ella evoca en esta canción. Como alguien que no tiene hijos, no sé qué se siente ser madre, pero esta canción captura tan bien su abundante amor que me permite imaginar cómo se sentiría. La canción es tan íntima que me hace olvidar que no la conozco personalmente; se siente como leer un diario o una carta. El balbuceo de su bebé al final es el broche de oro y me recuerda a los videos de nuestra infancia que grababan nuestros padres en VHS.

— Isabelle Marceles, recipiente de la beca de periodismo de investigación Roy W. Howard

"Barrio" de YEИDRY

Esta es una de esas canciones de las que me enamoré desde que la escuché por primera vez. Es un tema al que sigo regresando con el pasar de los años, especialmente después de escuchar la interpretación de YEИDRY en El Tiny Desk y el lanzamiento de su último álbum, Como Agua.

“Barrio” es una canción profundamente empoderadora. Habla de dejar atrás una mala situación, confiar en uno mismo y no dejar que el miedo pueda más. Me cautivó la voz suave y apasionada de YEИDRY y sus hipnóticos giros vocales, y el cambio de ritmo del estribillo me hizo sentir que iba en ese viaje con ella. Más adelante, el cambio repentino del ritmo irrumpe como un crudo recordatorio de que sanar no es un proceso lineal y que puede adoptar muchas formas. Me encanta esa yuxtaposición de estilos para narrar una historia, pues captura las emociones complejas que nacen en el proceso de sanar tras pasar por dificultades y de usar tu fuerza y tu poder como guías en el regreso a casa.

— Sabrina Herrera, editora de Iniciativa Latina

"Cuando" de Ruzzi

Empecé mi carrera en la radio universitaria de WHUS Storrs y, créanme cuando les digo que soy amante apasionada y defensora de la música indie/alternativa. Por eso me encantaría llevarlos al universo latino de este género de la mano de una artista hispana que descubrí hace poco. Ruzzi, o Marian Ruiz Martínez, es una cantante, compositora y multiinstrumentista de Chihuahua, México. Lanzó su primer álbum, Nave Especial, en 2018, donde canta este auténtico temazo, “Cuando”. Tiene una vibra súper soulful que hará que muevas tu cabeza y todo tu cuerpo al ritmo de la música, hables español o no. Es de esas canciones perfectas para montar tu propia película mental de salir a pasear, bajar las ventanas y cantar a todo pulmón mientras recorres una carretera rodeada de paisajes otoñales. Y sí, todavía sigue en la escena musical: de hecho, fue nominada a Mejor Artista Nueva en los Premios Latin Grammy en 2025. No te puedes perder su último tema, “Good Morning (in the morning)”, que salió el pasado mes de agosto.

— Daniela Doncel, reportera de Comunidades Latinas

"Lost in Emotion" de Lisa Lisa and Cult Jam

"Lost in Emotion" de Lisa Lisa and Cult Jam estrenó en 1987 y es uno de esos clásicos bailables que forman parte de mis recuerdos más felices de la primaria, junto a los premios "Book It" de Pizza Hut y la colección de libros para niños de Fraggle Rock. El video muestra los 80 en todo su apogeo:la reina puertorriqueña del freestyle, Lisa Lisa, con su llamativa sombra de ojos y sus aretes grandes, caminando por una feria callejera en Nueva York como si fuera la dueña del lugar. Y prácticamente lo era. Esta canción alcanzó la cima de las listas de Billboard y no podía faltar en las salidas de todas las jóvenes latinas de mi ciudad natal, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Casi 40 años después, me sigue haciendo añorar aquellos días despreocupados antes de la llegada de Internet.

— Vanessa de la Torre, directora de Contenido

"BbY WOW" de Karol G, Judeline, Rusowsky

No puedo dejar de escuchar el nuevo álbum de Karol G, No Me Arrepiento De Sentir Tanto. ¡Me encantan todas! Está buenísimo. El álbum tiene una mezcla increíble de canciones animadas que te hacen bailar de inmediato, combinadas con baladas sensuales, profundas y llenas de sentimiento.

Lo que más me gusta es la profunda nostalgia que ella entreteje en el álbum. Se pueden percibir influencias y referencias que te remontan a artistas como Selena, Jeanette y Nina Sky, logrando al mismo tiempo que todo suene completamente suyo. Hasta la portada del álbum transmite esa misma nostalgia: me recuerda a esos CD de música pop que comprabas a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando el arte del disco y el empaque eran parte de toda la experiencia.

También me encanta lo que Karol G sigue haciendo por la comunidad latina a gran escala. Ella celebra una enorme variedad de sonidos e influencias y los lleva a espectadores de todo el mundo.

Ahora mismo, "BbY WOW" es la que escucho una y otra vez. Te dan ganas de levantarte y bailar, mover las caderas, echar manos a la obra y pasar un buen rato con tus amigos. Me encantan, la canción y ella.

— Alexandra Tio, gerente de Mercadeo Digital

"Hay Algo En Ti" de Zion y Lennox

Cuesta recordar una época en la que el reguetón no fuera un género tan popular, pero cada vez que escucho "Hay algo en ti", de Zion y Lennox, me transporto a aquellos primeros días en los que descubrí esta música. Fue en verano de 2003, cuando viajé a Puerto Rico como hacía todos los años. Tenía 13 años y empezaba a descubrir quién era, a definir mi propio estilo y mis gustos musicales. Mientras escuchaba la radio en el carro, sonó una canción diferente a todo lo que había oído hasta entonces: una mezcla entre hip-hop y reggae, pero en español. Lo que hoy conocemos como reguetón. Fuimos al centro comercial y, buscando más música de ese estilo, encontré un CD titulado Más Flow, que reunía temas de varios artistas. "Hay algo en ti" se convirtió rápidamente en mi favorita de todo el álbum y marcó el inicio de mi amor por el reguetón. Poco después de regresar a casa, el género explotó en popularidad gracias al éxito de Daddy Yankee. Desde entonces, no he dejado de escucharla. ha sido toda una experiencia ver la evolución del reguetón y crecer a la par del género.

— Zydalis Bauer, editora de Digital y Multimedia, New England News Collaborative

"Slumlord" de Neon Indian

Alan Palomo, de Neon Indian, plasma sus reclamos sobre el precio del alquiler a ritmo del synth pop, combinado con esa despreocupación juvenil tan propia de salir de fiesta por la ciudad. Adoro muchísimo esta canción. "Slumlord" tiene una clara influencia de la música de los 80 y, aunque salió hace más de una década, suena totalmente atemporal. Tremendo temazo, como dicen los jóvenes. Originario de Monterrey, México, Palomo parece haber dejado atrás el seudónimo Neon Indian, pero sigue publicando música bajo su nombre real y con el proyecto VEGA.

— Eddy Martinez, reportero de noticias de última hora y de temas generales

"Se Encendio el Beeper" de Oro Solido

En algún momento del año pasado, vi un video en Instagram que recomendaba canciones de salsa y merengue para subir el ánimo cuando uno se siente decaído. Entre ellas, mencionaban "Se encendió el beeper" de Oro Sólido. Crecí escuchando este tema en las fiestas, pero llevaba años sin oírlo. Un día, la volví a tocar, y puedo confirmar que es prácticamente imposible estar triste o quedarse quieto al escucharla. Es el remedio perfecto para levantar el ánimo. Me parece muy divertido que la letra gire alrededor de un aparato —el beeper— que de niño me parecía lo máximo, pero que hoy es totalmente obsoleto.

— Raquel Zaldívar, periodista visual, New England News Collaborative

"La Jaula de Oro" de Julieta Venegas (versión original de Los Tigres del Norte)

Para mí, esta canción captura la dolorosa contradicción del "sueño americano". Muchos inmigrantes llegan a los Estados Unidos para trabajar duro y brindarles un futuro mejor a sus hijos, solo para enfrentar el dolor de criar a una generación a la que, en ocasiones, se le enseña a rechazar la cultura y el idioma de sus padres. "La jaula de oro" expone la paradoja de cómo los trabajadores indocumentados sostienen de manera fundamental la economía de la "Tierra de los libres", mientras se sienten como prisioneros debido a su estatus migratorio. Aunque la canción fue escrita en los años 80, describe la dolorosa realidad que enfrentan hoy día los inmigrantes aquí en Connecticut, donde las personas permanecen en sus casas por el temor a las redadas de ICE.

Esta canción fue grabada originalmente por Los Tigres del Norte y es impactante escucharla de un intérprete masculino, ya que refleja la perspectiva de un padre; sin embargo, me encanta la versión de Julieta Venegas.

— Diana Montaño, presentadora de noticias del mediodía y reportera en el condado de Fairfield

"Como La Flor" de Selena

"Como la flor" de Selena está grabada en mi memoria, no solo por lo increíble que es, sino porque fue una de las pocas canciones que escuché cantar a mi mamá en un karaoke cuando tenía unos ocho años. De hecho, uno de mis tíos todavía la llama Selena hasta el día de hoy. Más allá de la nostalgia que me transmite, me encanta que sea una canción que te invita tanto a bailar como a cantar a todo pulmón.

Aunque ya no está entre nosotros, Selena sigue representando a los mexicoamericanos y a muchos latinos a quienes nos cuesta encajar aquí o allá. Ella demostró con claridad que podemos abrazar nuestra singularidad, nuestro Spanglish, el amor por ambos países y nuestra doble herencia sin tener que elegir entre uno u otro.

— Martha Castillo, editora asociada de redes sociales

"Vivir Mi Vida" de Marc Anthony

Esta canción ha sido mi himno del año, ¡y me fascina el mensaje que transmite! Crecí siendo un niño "no sabo", y recuerdo que me encantaba la canción sin saber qué significaba la letra. Cuando por fin entendí cada verso en español, la pieza empezó a resonar mucho más conmigo. Ese mensaje de dejar atrás la tristeza, enfocarse en el futuro y celebrar la vida bailando la hace increíble, más aún con ese toque espectacular de una gran banda. ¡Simplemente me encanta!

— Francesca Fontanez, editora de redes sociales

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