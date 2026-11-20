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The Wadsworth proyectará una película el viernes por la noche sobre una joven dominicoestadounidense que escapa de la casa de su infancia mientras carga con el trauma de ese lugar. El cineasta Pedro Bermúdez aportó autenticidad al filmar en la comunidad de Hartford donde creció.

“Como producción, tuvimos la suerte de filmar en Hillside y en Park Street, que son lugares donde crecí y calles que recorrí cientos de veces durante mi infancia”, contó Bermúdez.

El cortometraje “Mary When You Follow Her” cuenta la historia de Mary, de 18 años, o María, quien está ahorrando dinero para irse de casa mientras afronta el duelo, las secuelas de la violencia sexual y las desapariciones de mujeres jóvenes como ella en su comunidad.

Bermúdez explicó que quería captar la manera en que las comunidades diversas pueden compartir experiencias similares en calles como aquellas en las que creció.

“Era más bien una pregunta que tenía y que se aclaró durante la producción de este cortometraje”, dijo. “¿Cuáles son las historias de esos lugares y espacios que llamas hogar, que son complejos y complicados, y que están sepultados a gran profundidad bajo tierra?”.

Provided by Pedro Bermúdez Pedro Bermúdez rodó “Mary When You Follow Her” en Hartford y sus alrededores. El cineasta explicó que el equipo de producción filmó en calles donde creció, como Park Street, para poner de relieve el tema de las historias ocultas complejas en ciudades como Hartford. “Me fascina contar esas historias a través del cine de una manera que dé la sensación de que están latentes”, indicó.

La película está basada en un cuento de Carmen María Machado. Bermúdez descubrió la historia mientras leía la antología “Tiny Crimes: Very Short Tales of Mystery and Murder” de Lincoln Michel y Nadxieli Nieto.

“Es un cuento corto, de un par de páginas, pero escrito todo en una sola oración en el que varios momentos de la vida de esta mujer están separados por una coma, y lo que eso provocó fue la sensación de que, como la protagonista, al final te quedas sin aliento”.

Para crear ese mismo efecto, Bermúdez explicó que buscó repetir patrones en la película con el fin de que la narración resultara más circular que lineal. Este efecto también ayuda al público a verse reflejado en la historia, según informó el cineasta.

“Es importante contar historias auténticas que, en su estructura, se sientan más cercanas a la experiencia de la vida real”, dijo.

Esperanza para las historias afrolatinas y el cine latino

La película destaca la herencia latina de su protagonista de muchas maneras; por ejemplo, al hacer que la narración sea en español, explicó el director.

“Para que sientas que estás teniendo esta conversación con tu mamá”, indicó. “Para nosotros, eso lo hizo mucho más inmediato e íntimo”.

La actriz Nathaly Navarro interpreta a María en la película. Navarro es de ascendencia dominicana; nació y se crio en Puerto Rico. La actriz cuenta que interpretar a María le ofreció la oportunidad de profundizar en la narración desde la perspectiva de una mujer afrolatina.

Provided by Pedro Bermúdez María, interpretada por la actriz Nathaly Navarro, en su auto en una imagen del cortometraje “Mary When You Follow Her”. La trama de la película se desarrolla en el otoño en que María cumplió 18 años, una frase que, según el cineasta Pedro Bermúdez, se repite en la historia, que está basada en el cuento de Carmen María Machado.

Navarro, quien también es afrolatina, explica que entiende que las personas que no son hispanas quizás no comprendan las complejidades de esa identidad, incluidas las presiones sociales que conlleva.

“Al crecer, oír cosas como ‘Ay, salte del sol’, queriendo decir ‘no te quedes al sol para no oscurecerte demasiado’ o ‘alísate el cabello’”, dijo, “son cosas que te afectan mientras creces”.

Trabajar en la película provocó que Navarro sintiera esperanza por el futuro de las historias afrolatinas y del cine latino.

“Me mostró que hay personas que están escribiendo y buscando recursos para realizar proyectos con mujeres negras y latinas”.

Historias latinas, más allá de la pantalla

La proyección del cortometraje en The Wadsworth el viernes contará con un conversatorio en el escenario con Bermúdez, Navarro y otras personas del equipo de producción.

Más allá de la afrolatinidad, Navarro mencionó que espera que la película haga que la gente hable sobre la adultez joven y sobre cómo relacionarse con quienes están en esa etapa de la vida.

“Recuerdo que cuando era adolescente, era muy difícil hablar de ciertas cosas. Así que creo que [la película] abre una conversación sobre ser más gentiles y amables con los adolescentes, a quienes a veces se puede etiquetar como rebeldes o difíciles”, explicó la actriz.

Provided by Pedro Bermúdez En el cortometraje “Mary When You Follow Her”, María y sus compañeros asisten a una fiesta en medio de las recientes desapariciones de niñas dominicanas en su comunidad. Este es uno de los muchos temas difíciles que se exploran en la película, incluido el duelo. La actriz Nathaly Navarro, quien interpreta a María, dijo que el proyecto “fue muy emotivo y creo que me exigió mucho. Les sugiero que lleven pañuelo”.

Bermúdez anima a los educadores a utilizar la película como una forma de hablar sobre la obra de Carmen María Machado en el salón de clases.

El cineasta y su equipo han creado planes de clase y guías de conversación para maestros, que pueden utilizar junto con un enlace privado para proyectar el filme. Están disponibles a petición al contactar a la compañía de producción del filme, Revisionist Films.

Para mantener viva la narración latina a través del cine, Bermúdez explicó que los creadores latinos no pueden esperar a que les den permiso para llevar una historia a la pantalla.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando una llamada de Hollywood para hacerlo realidad. Hay una urgencia detrás de la narración. Eso es lo que hicimos y lo que seguiremos haciendo”, declaró el cineasta.

Más información

“Mary When You Follow Her” se estrena en The Wadsworth el viernes, 20 de noviembre. La recepción es a las 6 p.m. La proyección comienza a las 7 p.m., seguida de un conversatorio a las 7:30 p.m. La película viene incluida con la compra de la entrada al museo.

The Wadsworth proyectará el cortometraje durante todo el fin de semana en los siguientes horarios:

● Sábado, 21 de noviembre: 12 p.m. / 2 p.m. / 4 p.m.

● Domingo, 22 de noviembre: 12 p.m. / 2 p.m. / 4 p.m.

Para obtener materiales educativos, incluyendo planes de clase y guías de conversación, comuníquese con Bermúdez, de Revisionist Films, escribiendo a Pedro@RevisionistFilms.com.

Pedro Bermúdez es miembro de la Junta Directiva de The Wadsworth.