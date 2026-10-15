El Mes de la Herencia Hispana no termina en CT State Capital. Mira cómo celebran su herencia todo el año

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En el último mes, muchas comunidades de Connecticut han estado celebrando la herencia hispana. CT State Community College Capital busca fortalecer sus alianzas locales para seguir manteniendo vivo el interés por la herencia hispana mediante la iniciativa Herencias Latinas.

"Estamos aquí para convertir el Mes de la Herencia Hispana en un año entero de celebración", dijo Adolfo Sánchez-Blanco, uno de los principales organizadores de Herencias Latinas y profesor de biología en CT State Capital.

Herencias Latinas es una iniciativa que ofrece una serie de programas sobre la cultura hispana y latina para estudiantes, docentes y personal de CT State Capital, además de la comunidad en general.

"Buscamos resaltar y abrazar la cultura y la historia de las comunidades hispanas y latinas que viven en esta zona de Hartford, donde está nuestra institución", explicó Sánchez-Blanco.

También añadió que eso incluye a la población de estudiantes hispanos y latinos de CT State Capital. De acuerdo con los datos de la población estudiantil del recinto, en septiembre, el 36% de quienes estudian en CT State Capital

Ayannah Brown / Connecticut Public Adolfo Sánchez-Blanco, líder de Herencias Latinas, posa para un retrato en CT State Community College Capital, en Hartford, Connecticut, el 26 de agosto de 2026. La iniciativa busca celebrar la herencia hispana más allá del Mes de la Herencia Hispana y promover conversaciones que vayan más allá de los estereotipos.

Los programas buscan desmentir una gran idea errónea que muchas personas tienen, según explicó Sánchez-Blanco: que los asuntos de los hispanos o latinos encajan en una sola categoría.

"Las comunidades hispanas y latinas son muchas, y no se agrupan bajo un único paraguas de la población hispana", aclaró. “Intentamos desmentirla invitando a diversos ponentes u organizando distintas actividades relacionadas con la rica diversidad de la comunidad hispana, así como con la rica diversidad de la cultura hispana en general”.

Sánchez-Blanco mencionó que quiere ayudar a la gente a alejarse de los estereotipos sobre los hispanos y latinos, especialmente durante el Mes de la Herencia Hispana.

"Cuando intentas representar el Mes de la Herencia Hispana con solo un par de actividades, es muy, muy fácil caer en los estereotipos", expresó.

Añadió que las actividades pueden llegar a trazar un mismo perfil para toda una cultura. Son actividades “que realmente no representan más que un aspecto particular, casi folclórico, de un microaspecto de toda la experiencia cultural latina e hispana”, dijo Sánchez-Blanco.

Los eventos y actividades de Herencias Latinas ofrecen oportunidades de aprendizaje sobre una amplia variedad de temas, desde la educación y la ciencia hasta el teatro y la literatura.

“Traigamos científicos, traigamos dramaturgos, traigamos autores, traigamos presentadores de radio”, propuso. “Traigamos a todas las personas que podamos, que puedan darnos una muestra de lo que hacen en el contexto en que lo hacen”.

Al hacerlo, afirmó Sánchez-Blanco, las Herencias Latinas amplían la noción de la identidad hispana y latina con programas que van más allá del Mes de la Herencia Hispana.

Un año entero para celebrar nuestra herencia y aprender

La Dra. Sharale Mathis es la presidenta de los recintos de Capital y Tunxis del CT State Community College. Informó que a menudo se asigna un mes del año a cada raza y cultura.

Joe Amon / Connecticut Public La Dra. Sharale W. Mathis, presidenta de Connecticut State Community College Capital, profundiza en la importancia de los eventos y programas que lleva a cabo el Hartford Heritage Project con su iniciativa Herencias Latinas.

"No puede limitarse a un solo mes del año, ¿verdad?", señaló. "Es algo que tiene que estar presente todos los días, todos los años. Con este proyecto buscamos demostrar precisamente eso".

Al crear un entorno de aprendizaje que fortalezca la herencia hispana y otras culturas, Mathis asegura que las personas pueden aprender sobre los orígenes y perspectivas que son distintos de los propios.

Hasta aclaró que tampoco es solo para los estudiantes. Es para quienes viven en la ciudad de Hartford y en los pueblos limítrofes.

Agregó que "no tenemos que estar conectados solo a través del deporte o el entretenimiento. También podemos estar conectados a través de este vasto y enriquecedor entorno de aprendizaje".

Herencias Latinas nace en la primavera de 2023. Hasta ahora, Mathis expresó que ha contado con un importante apoyo financiero a través de la Capital Foundation, pero afirmó que, para fortalecer la iniciativa, CT State Capital quiere ampliar sus alianzas.

“Me imagino que seguiremos haciendo esto año tras año tras año. Vislumbro tener alianzas más sólidas con la comunidad”, dijo. “Definitivamente necesitamos el apoyo [de la comunidad local]. Necesitamos su apoyo en términos de [apoyo financiero] y de su presencia”.

Sánchez-Blanco sostuvo que está trabajando para establecer más colaboraciones con Hartford Stage y el museo de arte The Wadsworth como parte de ese esfuerzo.

Joe Amon / Connecticut Public Connecticut State Community College Capital y Capital Foundation recibieron a la exitosa autora Jaquira Díaz durante el evento principal "From Survival to Strength" ["De la supervivencia a la fortaleza"], en el marco de su iniciativa Herencias Latinas.

Incluso mencionó que esta clase de conexiones comunitarias no solo hace posible la programación, sino que también ayuda a cumplir los objetivos del Hartford Heritage Project, del cual forma parte la iniciativa Herencias Latinas.

"Hartford Heritage Project es una iniciativa educativa vinculada a un lugar específico", comentó Jeff Partridge, director del Hartford Heritage Project. "En pocas palabras, la educación basada en el lugar usa el sitio donde está la escuela para dar forma al currículo".

En el caso de CT State Capital, ese sitio es el centro urbano de Hartford. Por medio del Hartford Heritage Project, los estudiantes recorren museos, teatros, parques y sitios históricos para aprender sobre la historia de la ciudad y cómo se relaciona con cursos específicos o con su educación en general, según explicó Partridge.

Las visitas guiadas, las conferencias y los eventos transforman estos espacios en salones de clase y, de acuerdo con Patridge, ayudan a que los estudiantes sientan una mayor pertenencia y conexión.

Los programas que nacen de estas iniciativas, según informó Partridge, “realmente abre un mundo [para los estudiantes] que o bien pensaban que no era para ellos por quiénes son o de dónde vienen, o quizá pensaban que podía ser aburrido, pero en realidad no lo es".

Joe Amon / Connecticut Public El profesor de Capital Community College Jeff Partridge, director del Hartford Heritage Project, señaló que la institución organiza una amplia variedad de eventos y actividades para estudiantes y el público a través de las distintas iniciativas del Hartford Heritage Project, entre ellas Herencias Latinas.

El proyecto cuenta con varias iniciativas además de Herencias Latinas, entre ellas el Black Heritage Project [Proyecto de Herencias Afroamericanas] y la serie de conferencias sobre la historia de Hartford. Partridge dijo que todo ello garantiza que se recuerde la historia de Hartford y se celebren sus diversas comunidades.

"Cuando los estudiantes empiezan a sentir cariño por un lugar, cuando cualquier persona empieza a sentir cariño por un lugar", exclamó. "Quieren ser parte de su futuro".

Más información

Encuentra los próximos eventos de Hartford Heritage Project, así como la programación de Herencias Latinas y de sus otras iniciativas en línea.