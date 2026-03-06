Poderosa: Evelyn Ruiz, empresaria cafetalera LGBTQ, lidera con un enfoque centrado en la comunidad

Read in English

Todo lo que Evelyn “Evy” Ruiz hace es por sus seres queridos. Creció en el seno de una familia puertorriqueña muy unida en Connecticut antes de mudarse a Miami y luego a Nueva York, donde trabajó en el mundo corporativo por los próximos 17 años.

Ruiz nunca pensó que volvería a casa, pero cuando la despidieron en 2023, se encontró replanteándose una idea que había tenido toda la vida: abrir una tienda de café.

“Estaba tratando de poner en marcha mi negocio en Nueva York”, dijo Ruiz. “Todas las puertas se me estaban cerrando, y creo que fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que era hora de regresar a Connecticut, que es mi hogar”.

Ruiz está contenta de estar ahora en casa. Ha pasado estos últimos años con su familia y abrió un tráiler clásico llamado Hasta Luego Friend . Es una expresión muy familiar para los latinos, pero también es una forma de compartir la cultura más allá de la comunidad.

Ruiz dice que el menú es menos “flat white” y más café con leche.

Raquel C. Zaldívar / New England News Collaborative Mimi González, derecha, durante el evento Tia’s Roommate en Hartford, Connecticut, el domingo 27 de julio de 2025.

“Eso es lo que mis abuelas me han inculcado y enseñado”, aclaró. “Aquí puedes vivir toda la experiencia puertorriqueña con un coquito preparado a tu gusto y disfrutar del ambiente con algo de música”.

Su tráiler al estilo retro está pintado de un vibrante color aguamarina y se puede ver con frecuencia en los eventos de la región de Hartford.

Durante el último desfile puertorriqueño celebrado en Hartford , Ruiz animó a sus clientes a visitar una cabina fotográfica que había cerca, diseñada para parecerse a la portada del álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny, cuyas letras hablan, entre otras cosas, del deseo de tener más tiempo con los familiares envejecientes y pasar el rato jugando dominó con su abuelo.

“Aprecié mucho volver a casa, pasar tiempo con mi abuela y que ella compartiera sus historias conmigo. También poder simplemente ver cómo es la comunidad aquí y qué le falta”, comentó Ruiz. “¿Dónde están los eventos queer para mujeres?”

Tia’s Roommate respondió a la necesidad de un espacio comunitario para mujeres queer de color

Ruiz respondió a esa pregunta con su proyecto más reciente, Tia’s Roommate . Es un colectivo de latinas queer y sus aliades.

Raquel C. Zaldívar / New England News Collaborative Shelby Draughn, centro, se toma una foto con Ericka Reynolds, izquierda, y Mia Morales durante el evento Tia’s Roommate en Hartford, Connecticut, el domingo 27 de julio de 2025.

“Yo tenía una titi que era parte de la comunidad queer. Titi tenía una mejor amiga y compañera de cuarto que todos sabían que era su pareja, pero Titi no salió del clóset hasta mucho después, casi cuando ya estaba a punto de fallecer”, dijo Ruiz. “Así que esto es como un homenaje a mi Tía Grace”.

Ruiz dice que se inspiró en su tía para el nombre, pero la familia elegida que espera crear con Tia’s Roommate está en gran parte inspirada por otro miembro queer de su familia: Tío Frank.

“Fue realmente difícil para ellos. Era como si la familia los acosara, prácticamente no los invitaban a las fiestas”, dijo Ruiz. “Ver eso me rompió el corazón porque mi tío realmente se quitó la vida por eso”.

Eso no es motivo de vergüenza para la familia —ni que el Tío Frank fuera queer ni que muriera por suicidio. En cambio, lo que sí se convirtió en un motivo de vergüenza fueron sus propias conductas. Y la familia cambió, de manera bastante radical.

“Gracias a mi tía y a mi tío, se me hizo fácil. Si no fuera por ellos, no hubiese tenido el valor de salir del clóset”, dijo Ruiz, conmovida. “Tener (mi familia) aquí apoyando a Tia’s Roommate, como mi mamá y mi papá trabajando, ayudándome a instalarme aquí, estando aquí a las ocho de la mañana, corriendo de un lado a otro mientras yo sirvo de anfitriona, significa todo para mí”.

“No todo el mundo tiene una familia que los apoye así”, señaló.

Raquel C. Zaldívar / New England News Collaborative Personas en el stand de She’s A Gem. durante el evento Tia’s Roommate en Hartford, Connecticut, el domingo 27 de julio de 2025.

Desde su fundación, Tia’s Roommate ha organizado fiestas de perreo en bares locales, con el característico reguetón de los clubes nocturnos de Puerto Rico. Entre los eventos también se incluyen veladas para ver partidos de baloncesto de la WNBA y la UConn, e incluso charlas formales sobre temas como los derechos de las personas transgénero.

Ruiz encontró apoyo no solo en su familia, sino también en la comunidad de Hartford. Cuando Hasta Luego Friend era apenas una idea, ella comenzó a asistir a eventos de networking en la zona. Afirma que la experiencia la ayudó a practicar cómo hablar sobre su negocio con confianza.

“Conocí a muchos propietarios de pequeños negocios geniales, porque yo decía: ‘Tengo este tráiler pequeño’, y ellos decían… ‘No te desvalores así’”, relató.

Su “pequeño” tráiler ha participado en eventos desde Hartford hasta Martha’s Vineyard y ha dejado satisfechos a clientes como la periodista Gayle King .

Raquel C. Zaldívar / New England News Collaborative La propietaria de Hasta Luego Friend, Evelyn Ruiz, durante el evento Tia’s Roommate en Hartford, Connecticut, el domingo 27 de julio de 2025.

“Conocer a personas así, que quieren apoyarme en la comunidad, significó mucho para mí. De ahí empecé a despegar”, comentó Ruiz. “Hay que estar abiertos a recibir y no enfocarse solo en la parte financiera”.

Según Ruiz, uno de los mejores recursos que tienen las latinas es el apoyo mutuo entre sí.

“Si colaboramos y nos ayudamos unas a otras, eso es lo que mantiene todo en movimiento, y simplemente creceremos juntas”, dijo Ruiz. “Sabes, es así como crece la comunidad”.