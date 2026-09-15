Es el Mes de la Herencia Hispana. Aquí te contamos dónde celebrarlo en CT

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El Mes de la Herencia Hispana se celebra desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. La festividad comienza a mediados de mes debido a que los días de la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile se conmemoran el 15 de septiembre o en fechas cercanas.

Únete a las celebraciones y homenajes a la cultura hispana y latina en los eventos de CT este otoño. Connecticut Public te presenta una lista de celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, organizadas en orden cronológico. Si falta algún evento, envía los detalles a news@ctpublic.org o agrégalo a nuestro Calendario Comunitario en ctpublic.org/events.

CRECER: Connecticut Latino Business Expo

Hartford Marriott Downtown 1 de septiembre

La Federación Hispana reúne a emprendedores, líderes empresariales, socios corporativos, prestamistas y organizaciones comunitarias para establecer contactos, fomentar el crecimiento empresarial y crear conexiones.

Dejando su huella en Connecticut: El proceso creativo de F. Luis Mora Housatonic Museum of Art Del 9 de septiembre al 19 de febrero de 2027

La exhibición presenta la obra del artista uruguayo F. Luis Mora, quien residió en New Milford.

Vea dibujos preparatorios inéditos; esta exposición narra la vida del primer miembro hispano de la National Academy of Design y su legado en Connecticut.

¡Desfile Puertorriqueño de Greater Hartford y Festival del Coquí 2026!

Park Street y Bushnell Park, Hartford, CT 13 de septiembre Desfile: 11 a.m. a 1 p.m. Festival: 1 p.m. a 9 p.m.

El Desfile y Festival Puertorriqueño de Greater Hartford contará con un desfile en Park Street a partir de las 11 a.m., seguido de un festival en Bushnell Park a la 1 p.m. con la presentación de El Gran Combo De Puerto Rico.

El exsecretario Miguel Cardona será el gran mariscal del desfile.

Festival de Música Latina

Paradise Green., Stratford, CT 13 de septiembre Del mediodía hasta las 6 p.m.

La 21.ª edición del Festival Anual de Música Latina, patrocinado por el Comité de Herencia Hispana de Stratford y Celebrate Stratford, contará con bandas latinas y grupos de danza folclórica, así como más de 45 vendedores, incluidos carritos de comida, artistas y organizaciones comunitarias. La fecha alternativa por lluvia es el 20 de septiembre.

Noche de Salsa Ritmo & Rumba del Club Multicultural del Alcalde

Mill River Park 1040 Washington Blvd, Stamford 12 y 18 de septiembre 6 p.m. a 9 p.m.

Las Noches de Salsa Rhythm & Rumba ofrecen baile al aire libre con ritmos inspirados en la música latina. Apto para toda la familia, no se requiere pareja ni experiencia previa. El estacionamiento en el lote de UConn es gratuito.

East Hartford Latin Fest

Great River Park 12 de septiembre Del mediodía a 5 p.m.

Música, baile, comida y una celebración de la cultura.

Gran Clásico de Golf de la Herencia Hispana de Greater Hartford

Stanley Golf Course 15 de septiembre 10 a.m.

Un torneo inaugural para fortalecer la comunidad mientras se impulsan becas, mentorías y capacitación en liderazgo para adolescentes y jóvenes profesionales. El costo de inscripción es de $175 por golfista individual y $700 por equipo de cuatro personas.

Colección Mini Hispana/Latina

CT State Manchester 15 de septiembre - 15 de octubre

Visite la Biblioteca Damato de CT State Manchester para explorar libros, música, pódcasts y exposiciones de arte digital que celebran la herencia y la cultura hispana y latina.

Día Comunitario Acceso para Todos | Mes de la Herencia Hispana

Museo de Arte Americano de New Britain 19 de septiembre 11 a.m. a 2 p.m.

El museo ofrecerá entrada gratuita para disfrutar de una jornada de presentaciones interactivas de música y danza que celebran las variadas tradiciones folclóricas de distintas culturas latinoamericanas.

Taller de Semi (arcilla) con Jorge Baracutay Estevez

Museo Mattatuck en Waterbury 19 de septiembre 3 p.m. a 4:30 p.m.

El Kasike (jefe) Atunwa Jorge Baracutay Estévez, de la tribu Higuayagua, mostrará el arte de estilo chicoide e invitará a los participantes a elaborar sus propias piezas en un taller familiar. El estilo chicoide es una tradición de cerámica y escultura de los indígenas taínos, representativa de la identidad y cultura hispano-caribeña.

Fiesta de la Herencia Hispana

Stamford Town Center 20 de septiembre 1 p.m. a 5 p.m.

Una presentación de Ballet Folklórico de las Américas (BFA) que celebra los estilos de danza de México, Colombia, Brasil y Venezuela, junto con mariachi, actividades para niños, comida y música.

Healthy U Hispanic Health Awareness Centro de Recursos de Salud Comunitaria (HRC) en el Hospital Griffin 23 de septiembre 6 p.m. a 7 p.m.

Un doctor hablará sobre la prevención de la diabetes, la concientización sobre el cáncer, el bienestar mental, la salud cardiovascular, la nutrición y el ejercicio.

El Cepillo de Dientes/ The Toothbrush Factory Underground, Norwalk 26 de septiembre 7 p.m.

El Teatro La Tertulia de Stamford presenta El cepillo de dientes (The Toothbrush), del reconocido dramaturgo chileno Jorge Díaz, una obra del Teatro del absurdo. Las entradas cuestan $23.18, cargos incluidos.

Celebración de Comedia por el Mes de la Herencia Hispana

The Funny Bone Comedy Club and Restaurant 27 de septiembre 7 p.m.

Phillip Anthony, Ms. Laddy Sosa y Rafi Gee encabezan la primera Celebración de Comedia por el Mes de la Herencia Hispana en el Funny Bone de Hartford.

Fiesta Latina 2026

Museo Peabody de Yale 26 y 27 de septiembre De 12 p.m. a 5 p.m.

Junta for Progressive Action organizará actividades en el 169 Grand Avenue, New Haven, el sábado, 26 de septiembre. Las actividades continuarán en el Museo Peabody el domingo, 27 de septiembre con la presentación de la banda juvenil de mariachi y el grupo de danza de la Spanish Community of Wallingford, seguidas por Proyecto Cimarron, un grupo de música y danza de bomba puertorriqueña. El evento concluirá con la presentación de la Orquesta Afinke, una agrupación de salsa con sede en Stratford, CT.

Latino Business Expo

The Knowlton, Bridgeport 16 de octubre 2 p.m. a 5 p.m.

La Hispanic Chamber of Commerce of Greater Bridgeport (HCCGB) celebra el espíritu empresarial, fomenta la colaboración y fortalece la comunidad empresarial latina en Connecticut.