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Antiques Roadshow

Appraisal: Sèvres Porcelain & Gilt Bronze Urns, ca. 1870

Season 30 Episode 16 | 2m 14s

In Vintage First Finds, Hour 1, Kerry Shrives appraises Sèvres porcelain & gilt Bronze Urns, ca. 1870.

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by Ancestry and American Cruise Lines. Additional funding is provided by public television viewers.
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